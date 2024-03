O atacante Saymon é um dos pilares do Al Orooba em uma temporada mágica para o clube. A equipe lidera a UAE Division 1 com 55 pontos, 16 de vantagem para o terceiro colocado. Em 22 rodadas, são incríveis 17 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O principal objetivo é o acesso para a UAE Pro League, divisão de elite dos Emirados Árabes.

Revelado pelo Avaí, Saymon tem 22 anos e já soma cinco gols marcados na temporada 2023/24. O jogador é uma das peças mais importantes do Al Orooba e comemorou o gol marcado na última partida, na vitória por 1 a 0 sobre o Al-Dhaid no último sábado (16).

“Feliz demais pelo gol, poder ajudar a equipe marcando é sempre muito especial. Era um jogo muito difícil, um adversário duro e que nos trouxe grandes dificuldades. Parabenizar a todo o grupo pela entrega e pela vitória que nos colocou mais próximo do nosso objetivo”, celebrou Saymon.

O atleta também projetou a reta final da temporada e pontuou que a equipe não pode perder a concentração. Com 55 pontos, o Al Orooba está à frente do vice-líder Dibba por sete pontos. Saymon destacou que ainda faltam 10 rodadas para o término do campeonato e pregou atenção nas partidas finais do certame.

“Estamos fazendo uma temporada muito boa, mas não podemos perder o foco principal. Temos que manter os pés no chão e saber que não tem nada definido. Ainda faltam 10 rodadas, são 30 pontos em disputa, é muita coisa, então não podemos achar que está definido. Seguimos firmes em busca do acesso, mas sempre com humildade e trabalhando muito”, concluiu.