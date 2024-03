Goleiro do CSKA Sofia, Gustavo Busatto se isolou como o arqueiro com mais jogos sem sofrer gol nesta edição da Liga Búlgara. A marca foi alcançada no último domingo (17), após a vitória por 4 a 0 sobre o Botev Plovdiv.

O brasileiro não foi vazado em 13 das 24 partidas que disputou até aqui. Busatto ainda tem a menor média de gols sofridos entre todos os goleiros da competição — 0,54 por jogo. O balanço é feito somente com arqueiros que atuaram, pelo menos, em dez rodadas.

“Feliz pelo resultado e por essa marca de partidas sem sofrer gol. Acredito que o mérito é do coletivo. Nossa defesa tem feito atuações sólidas e tenho conseguido contribuir. Seguimos trabalhando em busca dos nossos objetivos”, celebrou o brasileiro.

A goleada sobre o Botev Plovdiv aumentou a série invicta do CSKA Sofia. A equipe conquistou três vitórias nas últimas três rodadas da liga nacional, e a cinco jogos do fim, segue entre os primeiros colocados da temporada regular.

“Estamos entrando na reta final da temporada, em um momento decisivo do campeonato. Acredito que o nosso time cresceu na hora certa. Sabemos que a responsabilidade, o nível de exigência, também aumentam a cada jogo. O grupo está ciente disso e segue focado em manter a sequência positiva”, concluiu Busatto.

Mais sobre Busatto

Revelado pelo Grêmio, Busatto acumula passagens por outras equipes tradicionais do futebol brasileiro, como América-RN, Atlético-GO, Aparecidense, Náutico, Sampaio Corrêa e Ituano. Desde 2019 no clube e com 180 jogos, ele é o estrangeiro que mais atuou pelo CSKA Sofia, onde conquistou a Copa da Bulgária em 2021.