Pelo Campeonato Eslovaco, o DAC 1904 entrou em campo neste fim de semana. Derrotou o até então vice-líder da competição, Žilina, por 2 a 1, fora de casa, no último sábado (16). Destaque da partida para Mateus Brunetti. Ao balançar as redes neste confronto, o zagueiro chegou a marca de dois gols nos últimos quatro jogos. Após a partida, o camisa 16 comemorou a vitória e exaltou o aspecto tático e técnico da equipe.

“Sem dúvidas, foi um grande triunfo. O time entrou focado e foi muito consistente, tanto no âmbito tático, quanto no técnico. Conseguimos nos impor no primeiro tempo, e fomos recompensados com a vitória contra o vice colocado. Feliz pelo gol e pelos três pontos.” - disse Mateus Brunetti.

No futebol moderno, os zagueiros desempenham um papel crucial não apenas na defesa, mas também na construção de jogadas. Sua capacidade de iniciar ataques a partir da defesa proporciona maior controle e fluidez ao time, impactando diretamente no desempenho da equipe durante as partidas. Tendo a construção de jogadas como uma de suas características, o atleta comentou sobre sua experiência e as recentes mudanças na posição.

“A prioridade é defender, mas tenho conseguido ter liberdade para ajudar o time no momento ofensivo também, seja na construção das jogadas, com passes que quebram as linhas, ou com gols. Uma das posições que mais tem mudado no futebol é a zaga. Por isso, tenho procurado desenvolver novas valências que estão sendo cada vez mais necessárias.” - finalizou.

Mateus Brunetti fez parte da base do São Paulo e tem passagens por clubes como a Portuguesa e o Figueirense. O zagueiro deu início à sua trajetória no DAC 1904 em 2021 e desde então, o jogador brasileiro participou de 69 partidas, se consolidando como um dos destaques da equipe.