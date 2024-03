Com dois gols e uma assistência nos últimos três jogos, o atacante Stenio Júnior vive um ótimo momento no futebol tailandês. O jogador, que atua no futebol internacional desde a temporada 2012/13, é um dos destaques da Thai League 2 pelo Chiangmai FC. Na reta final de disputa do campeonato, o brasileiro de 32 anos falou da busca pela promoção direta à elite nacional. Neste momento, a sua equipe integra a zona de play-offs, sendo que os dois primeiros colocados sobem direto.

“Conseguimos manter a equipe sempre bem colocada na zona de play-off desde o início, mas sabemos que não é o suficiente. Temos que lutar até o fim para conseguir o nosso objetivo de promover o time. Estamos com uma certa diferença de pontos para o segundo colocado, mas não perdemos a esperança de alcançar e iremos com força total nessa reta final para buscar o segundo lugar”, disse Stenio Júnior.

O Chiangmai FC é o quarto colocado da Segunda Divisão da Tailândia, com 53 pontos, sendo nove de diferença para a zona de acesso direto à Primeira Divisão, restando apenas cinco rodadas. Neste sábado, a equipe de Stenio Júnior fará o derby local diante do Chiangmai United, e o jogador se mostrou otimista para esse confronto que reserva muita expectativa.

“É um jogo de extrema importância pra nós nessa reta final por ser clássico. Isso nos dá uma vontade a mais de vencer e seguir a luta pela promoção direta, estamos vindo de bons resultados nos últimos 3 jogos e esse jogo, se a gente vencer, nos dará muita tranquilidade e confiança para dar continuidade no nosso trabalho. Espero que façamos um belo trabalho e que possamos celebrar um resultado positivo”, projetou.

Na atual temporada, Stenio Júnior possui números expressivos na Tailândia. O jogador marcou 10 gols e concedeu seis assistências em 22 jogos, com uma participação em gol a cada 111 minutos. Desde 2022 no futebol tailandês, e em sua segunda passagem pelo Chiangmai FC, o brasileiro almeja melhorar essa média nos próximos compromissos.

“Acredito estar fazendo um grande trabalho, junto de toda equipe sem dúvidas, mas eu quero mais, além de objetivos pessoais, quero conseguir também no coletivo. No momento, o objetivo mais buscado por nós é a promoção do clube para Primeira Liga que, se Deus quiser, iremos conseguir”, disse.