Natural de Nova Rosalândia, no Tocantins, o atacante Ricardo Lopes é quase um cidadão asiático. Com passagens de destaque por China, Japão e Coreia, o ex-jogador do Fortaleza foi peça importante no avanço da sua equipe, o Busan IPark, na Copa da Coreia.

O time de Ricardo passou pelo Ulsan Citizen nos pênaltis, após um 0 a 0 no tempo normal e alcançou a terceira fase da competição. Ricardo destacou a entrega da equipe e celebrou a classificação.

“Aqui ainda estamos no início da temporada, foram poucos jogos, então é difícil já de cara ter uma partida decisiva como essa, é jogo único, então não pode ter erro. Fizemos um bom jogo, todo o time se entregou e no final conseguimos o mais importante, que foi a classificação para a próxima fase”, disse.

Desde 2014 atuando na Ásia, o Busan é o terceiro clube coreano na carreira de Ricardo Lopes. O atacante acumula diversos títulos, como o Tricampeonato Coreano e o título da Champions League da Ásia, ambos pelo Jeonbuk. Apesar das dificuldades, Ricardo sonha com títulos pelo Busan.

“Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar durante a temporada, mas é um sonho poder conquistar grandes títulos pelo Busan. Temos a disputa da K-League 2 e também da Copa, que é uma competição mata-mata e podemos surpreender. Temos que pensar grande e posso afirmar que o nosso foco é o título”, concluiu.