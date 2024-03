Aos 35 anos, Tiago Real não para de colecionar bons frutos em sua carreira como atleta profissional. Depois de ultrapassar a marca de 100 jogos no exterior, o meia, natural do Paraná e formado pelas categorias de base do Coritiba, agora pode dizer que faz parte do elenco que levou o Al Jubail (Arábia Saudita) ao seu primeiro acesso à segunda divisão saudita em quase 60 anos de existência.

“Com toda certeza, o que fizemos no último fim de semana foi algo histórico. É a primeira vez que o Al Jubail consegue alcançar a segunda divisão da Arábia Saudita. O próprio presidente do clube fez questão de ressaltar esse ponto, em conversa após o jogo. E digo mais: devemos muito esse acesso ao apoio que recebemos de todos os membros da cidade aqui. Parece que tudo e todos colaboraram para viabilizar essa conquista”, destacou Tiago.

Faltando dois jogos para o fim do campeonato, contra Al-Sadd (casa) e Al-Saqer (fora), o Al Jubail ainda tem chances de conquistar o título. Tiago Real, que já soma três títulos no futebol asiático, se diz determinado a encerrar a temporada levantando mais um troféu. Ele já venceu a Copa do Bahrein em duas oportunidades, além de uma vez a Copa do Rei do Bahrein, quando defendia as cores do Al-Muharraq.

“Na minha opinião, um grande mérito da nossa equipe ao longo dessa temporada foi evitar oscilações. Tivemos muita regularidade, nunca ficamos tempo demais sem conseguir uma vitória. Em torneios longos, é fundamental somar pontos o máximo que puder. Nem sempre a vitória vai acontecer, mas a derrota tem que ser a última opção. É vencer ou vencer. Quando chega na reta final, esses pontos fazem toda a diferença. E é por causa disso que vamos com tudo agora em busca do título”, salientou.

Contratado em 2023, Tiago Real tem 26 jogos com a camisa do Al Jubail. No total são dois gols marcados, oito assistências anotadas e dez participações em lances de gol ao longo dos 2.312 minutos em que esteve em campo. O acesso à segunda divisão é consequência do ótimo aproveitamento de 70,5% de quando o meio-campista esteve presente com a equipe. Foram 17 vitórias, quatro empates e apenas cinco derrotas.