O Sepahan, clube treinado pelo português José Morais, está vivo na Liga do Irã. Com dois jogos a menos que o líder, Esteghlal, o time de José ficaria somente três pontos atrás do rival caso vencesse as duas partidas atrasadas. Otimista, José mantém uma expectativa positiva quanto às chances de sua equipe no campeonato.

"Temos qualidade técnica e tática para alcançarmos as vitórias. É necessário tirar um pouco da pressão que existe antes de confrontos decisivos, mas acredito inteiramente na capacidade dos meus jogadores em conquistarem os triunfos dos quais precisamos", disse.

Sondado pelo Vasco da Gama em 2020, José Morais vem amadurecendo a ideia de trabalhar no Brasil. Grande conhecedor do futebol brasileiro, o técnico vê com bons olhos uma possível vinda para a América do Sul.

"Não seria para curto prazo. Tenho contrato e respeito o Sepahan. Mas pelas inúmeras semelhanças existentes entre o meu país e o vosso, nutro de fato um desejo de conhecer o futebol de vocês na prática", finalizou.