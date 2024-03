Em jogo válido pela 30ª rodada da Premier League, o Newcastle recebeu o West Ham no estádio St. James' Park. O confronto ficou marcado pela virada do time de Bruno Guimarães após ficar dois gols atrás do time de Paquetá. No final, o Newcastle venceu por 4 a 3.

Goleadores do dia

Pelo lado dos visitantes, Michail Antonio, Kudus e Bowen foram os autores dos gols. Pelo Newcastle, Isak e Barnes marcaram duas vezes e garantiram a vitória dos donos da casa.

Paquetá inspirado

Aos 20 minutos da etapa inicial, o meio-campista brasileiro encaixou um passe para Antonio, no meio dos dois zagueiros do Newcastle, o atacante tocou na saída de Dubravka para empatar o confronto.

O camisa 10 estava atento ao jogo, quando bateu rápido uma falta em profundidade para Bowen, que serviu Kudus para fazer o 3 a 1.

Reação do Newcastle

Com dois gols de vantagem, o West Ham começou a se fechar e levar pressão do time da casa. Mas a equipe conseguia sustentar a vantagem, até os 31 minutos, quando cometeu um pênalti convertido por Isak.

O gol fez com que a torcida do Newcastle empurrasse a equipe cada vez mais e, aos 38 minutos, Isak achou Barnes, que tocou na saída de Fabianski para deixar tudo igual. Aos 45, Barnes recebeu de Gordon, bateu colocado (de fora da área) e consolidou a vitória do time mandante. 4 a 3 para o Newcastle.

Como fica?

Com o resultado do duelo, o West Ham fica estagnado na sétima colocação, com 44 pontos somados. Já o Newcastle está em oitavo lugar com 43 pontos conquistados e um jogo a menos.

Agenda

Os donos da casa irão enfrentar o Everton na próxima terça-feira (2), às 15h30 (horário de Brasília), no St. James' Park. Já o West Ham vai receber o Tottenham no Estádio Olímpico de Londres, também na terça-feira, às 16h15 (horário de Brasília).