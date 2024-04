Neste domingo (31), o Manchester City só ficou no empate contra o Arsenal por 0 a 0, em clássico realizado pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium.

Com o resultado, os Citzens caíram para a terceira posição da Premier League nos 64 pontos somados.

Nesse momento, o Manchester City também está há três pontos do Liverpool, que lidera o Campeonato Inglês com nove rodadas para o fim da competição.

Antes do jogo, o técnico Pep Guardiola também acreditou que o Arsenal ainda possui grandes chances de conquistar a Premier League, após 20 anos.

"As pessoas não conseguem imaginar o quanto é difícil e não conseguem perceber isto nem por um segundo. Lutar por um título que você não ganha há muitos anos é fácil. Mas agora estar por muitos, muitos anos ainda lá é uau. A referência para as novas gerações neste clube, pelo que fizemos é muito, muito boa", explicou Guardiola antes do duelo contra o Arsenal.

Além disso, Guardiola também lembrou quando perdeu a disputa do título da Premier League na temporada 2019/2020 para o Liverpool, que acabou sendo o campeão naquela ocasião.

"Mas, depois de mais de 20 anos, o Arsenal não venceu a Premier League, então terá algo a provar e isso é normal, coisa que aconteceu com o Liverpool, quando conquistou o título Inglês, que não ocorria desde 1990", relembrou Pep.

Guardiola acredita que Arsenal e Liverpool não vão desperdiçar muitos pontos nessa reta final de Campeonato Inglês.

"A qualidade que o Liverpool e o Arsenal têm para vencer, não sei quantos jogos seguidos, mas marcar muitos gols, a qualidade que eles jogam, então acho que não e também conheço a minha equipe, quando está perto do fim, eles fazem tudo e também farão", finalizou.

Manchester City retorna a campo pela Premier League nesta quarta-feira contra o Aston Villa

Para sonhar com o tetracampeonato seguido da Premier League, o Manchester City retorna a campo nesta quarta-feira (3) para enfrentar o Aston Villa, às 16h15 (horário de Brasília), em confronto válido pela 31ªrodada, no Etihad Stadium.

Antes de enfrentar o Real Madrid pelas quartas de final da Champions League, os Citzens ainda terão pela frente o Crystal Palace no próximo sábado (6), às 08h30, no Selhurst Park Stadium.