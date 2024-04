Nesta segunda (01), Roma e Lecce se enfrentaram pela trigésima rodada da Série A. O jogo foi disputado no estádio Via del Mare, casa do Lecce.

O empate para a equipe de De Rossi não foi o desejado. Com o ponto conquistado a equipe da capital viu sua vaga para a Liga dos Campeões ficar cada vez mais distante. o Bologna, quarto colocado, agora tem cinco pontos de vantagem sobre os Lupis.

Muitos chutes, poucos gols

Os mandantes não vieram para se defender na partida e chegaram a chutar 30 vezes, porém apenas seis acertaram a meta. Pelo lado dos visitantes, a equipe de De Rossi deu apenas 10 chutes e acertou só três vezes a meta de Falcone.

As melhor chance do jogo saiu com o lateral Angeliño. O espanhol pegou a sobra depois do escanteio e bateu forte, mas a bola foi para fora. A Roma ainda reclamou de um pênalti no segundo tempo, porém a arbitragem mandou o jogo seguir e nada marcou.

Tabela e próximos jogos

Com o empate a Roma chegou aos 52 pontos e, como já dito, ficou a cinco pontos de distância do quarto colocado Bologna. Na próxima rodada, o time enfrenta a Lazio, dentro de sua casa.

Já o Lecce, se distanciou da zona de rebaixamento com este um ponto, e agora se encontra em décimo terceiro com 29 pontos.