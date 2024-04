No último sábado (30), o Bayer Leverkusen levou a melhor sobre o Hoffenheim e venceu o adversário de virada pelo placar de 2 a 1, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, na BayArena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os Werkself seguem firmes na liderança com 73 pontos somados e com 13 de vantagem sobre o Bayern de Munique, que aparece logo atrás na segunda colocação.

Dessa forma, o Bayer Leverkusen também alcançou a marca de 39 jogos de invencibilidade nesta atual temporada, somando todas as competições, incluindo Bundesliga, Copa da Alemanha e Europa League.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso conquistou 34 vitórias, cinco empates e nenhuma derrota, com 111 gols marcados e apenas 31 sofridos.

No entanto, o Bayer Leverkusen também é o único time das cinco principais ligas europeias em 2023/24, que ainda não foi derrotado e segue vivo em três competições para o restante da temporada.

Antes de entrar em campo contra o Union Berlin pelo Campeonato Alemão, os leões ainda terão pela frente o Fortuna Düsseldorf nesta quarta-feira (3), em confronto único pela semifinal da Copa da Alemanha, às 15h45 (horário de Brasília), na BayArena.

Quem passar desse duelo, terá pela frente o vencedor de Saarbrücken Kaiserslautern, que vão se enfrentar nesta terça-feira (2), em outra chave da DFB-Pokal, no Ludwigspark Stadion.

Enquanto na Europa League, o Bayer Leverkusen mede forças contra o West Ham, pelas quartas de final do torneio da UEFA, com datas marcadas para os dias 11 e 18 de abril, incluindo jogos de ida e volta.

Bayer Leverkusen deve ter força máxima contra o Fortuna Düsseldorf nesta quarta-feira pela Copa da Alemanha

Para essa partida, o técnico Xabi Alonso deve escalar o Bayer Leverkusen com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição nesta quarta-feira, em confronto único pela semifinal da Copa da Alemanha.

Por outro lado, os leões terão que lidar com o desfalque do lateral-direito Arthur, que ainda está se recuperando de uma lesão muscular no departamento médico e segue sem previsão de retorno aos gramados.

Além dele, o Bayer Leverkusen também não sabe se vai poder contar com o meio-campista Exequiel Palacios e com atacante Victor Boniface, que não estiveram em campo neste fim de semana contra o Hoffenheim e são dúvidas para o duelo contra o Fortuna Düsseldorf nesta quarta-feira.