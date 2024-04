No último sábado (30), o Borussia Dortmund manteve seu bom momento na temporada, ao derrotar o Bayern de Munique no Der Klassiker por 2 a 0, em duelo realizado pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, na Allianz Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, o clube aurinegro aparece na quarta colocação nos 53 pontos somados, num total de 15 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas.

Dessa forma, o Borussia Dortmund também se manteve no G4 do Campeonato Alemão, graças ao tropeço do RB Leipzig, seu principal concorrente na luta por uma direta na próxima edição da Champions League.

Nesse momento, os dois times estão há três pontos separados na tabela da Bundesliga, com seis rodadas restantes para o fim da competição naiconal.

No entanto, o Borussia Dortmund também soma oito jogos sem perder como visitante em 2024, num total de cinco vitórias e três empates, somando todas as competições, incluindo Campeonato Alemão e Champions League.

Em contrapartida, a última derrota do time comandado pelo técnico Edin Terzic fora de casa, foi justamente para o Stuttgart em jogo único pelas oitavas de final da Copa da Alemanha por 2 a 0, na MHPArena.

Após vencer o Bayern de Munique no clássico alemão, o Borussia Dortmund retorna a campo para mais um desafio e novamente contra o próprio Stuttgart, neste sábado (6), pela 28ª rodada da Bundesliga, às 13h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park.

Pela Champions League, o clube aurinegro terá pela frente o Atlético de Madrid nas quartas de final do torneio da UEFA, com datas marcadas para os dias 10 e 16 de abril, incluindo jogos de ida e volta.

Borussia Dortmund terá os desfalques de Malen e Bensebaini para o confronto deste sábado contra o Stuttgart

Para essa partida, o técnico Edin Terzic terá que lidar com os desfalques do lateral-esquerdo Ramy Bensebaini, do volante Abdoulaye Kamara e do atacante Donyell Malen, que ainda estão entregues ao departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Do mesmo modo, o Borussia Dortmund ainda não sabe se vai poder contar com o goleiro Gregor Kobel, que está com gripe gastrointestinal e segue como dúvida para enfrentar o Stuttgart pela Bundesliga.

Além deles, os aurinegros ainda correm o risco de perder Mats Hummels e Emre Can, que estão pendurados com quatro cartões amarelos cada para os próximos jogos do Campeonato Alemão.