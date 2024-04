No último sábado (30), o Bayern de Munique voltou a tropeçar no Campeonato Alemão, ao ser superado dentro de casa para o Borussia Dortmund por 2 a 0, em clássico realizado pela 27ª rodada da competição nacional, na Allianz Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, o clube bávaro se manteve na vice-liderança nos 60 pontos somados, incluindo 19 vitórias, três empates e apenas cinco derrotas.

Dessa forma, o Bayern de Munique se afastou de vez da disputa do título do Campeonato Alemão e cada vez mais longe do Bayer Leverkusen, que lidera o torneio de forma invicta e está próximo de ser campeão pela primeira vez na história.

Nesse momento, os dois times estão há 13 pontos separados na tabela da Bundesliga, com seis rodadas restantes para o fim da competição nacional.

Em contrapartida, o Bayern de Munique também está próximo de ver sua hegemonia ser quebrada pelo próprio Bayer Leverkusen, após 11 troféus consecutivos nas últimas temporadas.

Para manter as esperanças de título, os bávaros precisam vencer seus últimos jogos restantes da Bundesliga e torcer por tropeços do Leverkusen, seu principal concorrente na luta pelo título nacional.

Antes de enfrentar o Heidenheim pelo Campeonato Alemão, o Bayern de Munique medem forças contra o Arsenal nas quartas de final da Champions League, com datas marcadas para os dias 9 e 17 de abril, incluindo jogos de ida e volta.

Diante dos ingleses, o Gigante da Baviera agora joga todas as suas fichas no torneio da UEFA para a salvar a temporada e também sonhar com o sétimo título continental, que não vem desde 2019/20, quando derrotou o Paris Saint-Germain na final por 1 a 0.

Bayern de Munique terá vários desfalques contra o Heidenheim no próximo sábado

Para essa partida, o técnico Thomas Tuchel terá que lidar com as ausências de Tarek Buchmann, Bouna Sarr, Raphaël Guerreiro, Sacha Boey e Manuel Neuer, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Bayern de Munique também não sabe se vai poder contar com o jovem volante Aleksandar Pavlovic, que se recupera de amigdalite e ainda é dúvida para enfrentar o Heidenheim no próximo sábado pela Bundesliga.

Do mesmo modo, os bávaros correm o risco de perder o atacante Leroy Sané, que está pendurado com quatro cartões amarelos, caso que seja advertido, o jogador não enfrentará o Colônia.