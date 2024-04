No domingo (17), jogando em casa, a Inter empatou em 1 a 1 com o Napoli, com Darmian abrindo o placar e Juan Jesus empatando, na partida válida pela Série A, jogando no Giuseppe Meazza.

Inzaghi, treinador da equipe, falou sobre a partida, lamentando o resultado e a forma como ocorreu, além de projetar o restante da Série A.

Fala Inzaghi!

O treinador abriu a coletiva na parte onde lamenta o resultado de empate em casa: “Há um pouco de decepção, principalmente por causa do jogo que os meninos fizeram, pois encontramos uma equipe de qualidade. Tivemos um primeiro tempo e um início de segundo tempo muito bons, mas depois cometemos um descuido no gol de empate que nos custou a vitória. A maneira como as coisas aconteceram é decepcionante, mas estávamos bem arrumados, talvez tenhamos nos perdido um pouco no final”.

Após isso o técnico falou sobre a comemoração de Darmian e sobre a arbitragem, além de elogiar os torcedores: “Os protestos de Darmian no gol dos visitantes? Temos de ver novamente, o árbitro fez uma boa partida em um jogo não tão fácil. Viemos de uma semana cheia, com Bologna, Atlético e Napoli, mas esta noite parabenizei os rapazes, tivemos um dia e meio para nos preparar. Obrigado também aos torcedores pela incrível recepção, gostaríamos de dedicar a vitória a eles, mas a cada jogo, a cada semana, há coisas a aprender, tentaremos melhorar novamente”.

Inzaghi falou também sobre os erros da equipe e sobre algumas situações de jogo que influenciaram para o resultado de 1 a 1: “Cometemos alguns erros, mas contra a Inter há sempre adversários em boa forma, equipes organizadas. Na ocasião do gol de Barella, por exemplo, Juan Jesus fez uma grande intervenção, caso contrário o placar teria sido de 2 a 0 e provavelmente a partida teria terminado. Foram três dias de análise, das derrotas você pode tirar coisas positivas, a decepção foi forte porque queríamos continuar, o mesmo aconteceu com o Atlético, acabamos nos pênaltis e eles venceram, é uma grande decepção, mas justamente das grandes decepções você pode aprender alguma coisa. Gostei da concentração dos rapazes, passamos três dias analisando, mas claramente não com os sorrisos com os quais estamos acostumados nos últimos nove meses. No futebol também há derrotas, nossa amargura é não ter dado uma vitória aos torcedores, mas descemos para cumprimentá-los e vi que eles estão felizes com o que estamos fazendo em campo”.

Por fim, Inzaghi projetou o restante do campeonato e o caminho para o iminente scudetto: “Faltam nove jogos, 27 pontos e um confronto direto. Ainda faltam dois meses, temos de trabalhar bem, não desistir e ter o mesmo foco que tivemos nos últimos meses”.