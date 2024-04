No último sábado (30), fora de casa, o Milan visitou a Fiorentina no Artemio Franchi, no jogo válido pela Série A. Em seis minutos o jogo se resolveu, pois aos dois do segundo tempo Loftus-Cheek abriu o placar, Duncan empatou aos cinco e Rafael Leão fez o gol da vitória do Milan aos oito minutos.

Após a partida Stefano Pioli falou especificamente sobre Rafael Leão e sobre a importância do atacante para o Milan.

Fala Pioli!

Falando sobre Rafael Leão, o treinador não escondeu a admiração que tem pelo atacante: “Acompanhamos sua carreira e ele nos permitiu acompanhá-lo. Ele está ansioso para aprender. Ele está perto de se tornar o grande campeão que pensávamos que ele seria. Eu o vejo fazendo coisas muito melhores, não apenas por causa de seu talento, mas também por causa de sua atitude no treinamento e no jogo”.

Além disso, Pioli comparou a situação do Milan com a que o PSG se encontra com Mbappé, onde nos dois times os jogadores resolvem jogos e chamam a responsabilidade: “É claro que o Milan depende dele, assim como o Paris SG depende de Kylian Mbappé ou qualquer outra equipe depende da qualidade de seus talentos individuais. Ele pode jogar de muitas maneiras diferentes, tem força e qualidade. Ele tem tudo”.