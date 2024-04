Nesta segunda-feira (1), a Internazionale se aproximou cada vez mais do título do Campeonato Italiano, ao derrotar o Empoli por 2 a 0, em confronto realizado pelo encerramento da 30ª rodada do Calcio, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Os gols da partida foram marcados por Federico Dimarco e Alexis Sánchez, que decretaram o triunfo do clube nerazzurro dentro de casa no Scudetto.

Com o resultado, a Internazionale se manteve na liderança isolada do Campeonato Italiano nos 79 pontos somados, incluindo 25 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Nesse momento, os comandados de Simone Inzaghi abrem 14 pontos de vantagem em relação ao vice-líder Milan, que chegou aos 65, após a vitória sobre a Fiorentina por 2 a 1 no último sábado.

Por outro lado, o Empoli se complicou cada vez mais no Campeonato Italiano e segue ameaçado pela degola, através da 17ª colocação, com os mesmos 25 do Frosinone, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Dimarco e Alexis Sánchez marcam os gols da vitória da Internazionale sobre o Empoli no Calcio

Durante a primeira etapa, a Internazionale começou melhor e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Dimarco, que recebeu o cruzamento de Alessandro Bastoni e bateu de primeira para fazer 1 a 0.

Após o primeiro gol, os Nerazurris continuaram em cima e quase ampliaram aos 19 minutos e dessa vez com com Bastoni, que finalizou de canhota, mas o zagueiro acabou acertando a trave do goleiro Elia Caprile, que já estava batido no lance.

Três minutos depois, o Empoli começou a reagir com Niang, mas o atacante chutou fraquinho na mãos do goleiro Audero, que não teve problemas de segurar a bola.

No minuto seguinte, a Internazionale trocou passes no campo de ataque, com Barella que encontrou Lautaro Martínez dentro da área, mas o artilheiro do Campeonato Italiano acabou chutando para a boa defesa de Caprile.

Mesmo em desvantagem no placar, o Empoli quase empatou a partida com Marin, que arriscou de muito longe, mas Audero espalmou a bola para escanteio e evitou o primeiro gol dos visitantes.

Na volta para o segundo tempo, os mandantes decretaram a vitória aos 36 minutos, com Alexis Sánchez, que entrou no lugar de Lautaro Martinez e o chileno aproveitou o ótimo passe de Dumfries e, na pequena área, mandou para o gol vazio.

Após o apito final, a Internazionale soube administrar a vitória antes dos acréscimos e se aproximou de conquistar mais um título nacional, com apenas mais nove partidas para o fim do Campeonato Italiano.

Próximos compromissos

Para se aproximar do título do Scudetto, a Internazionale entra em campo novamente pelo Campeonato Italiano para enfrentar a Udinese na próxima segunda-feira (8), às 15h45 (horário de Brasília), através da 31ª rodada, no Estádio Friuli.

Do mesmo modo, o Empoli vai em busca de recuperação em casa no Calcio e o desafio dessa vez será contra o Torino neste sábado (6), também no mesmo horário, no Estádio Carlo Castellani.