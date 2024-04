Nesta quarta-feira (3), o Bayer Leverkusen entra em campo novamente e dessa vez para enfrentar o Fortuna Düsseldorf, em partida única pelas semifinais da Copa da Alemanha, às 15h45 (horário de Brasília), na BayArena.

Dessa forma, a temporada dos Werkself é tão espetacular, que além de se aproximar do título inédito da Bundesliga, também vai sendo o grande favorito a conquistar a DFB-Pokal.

No entanto, o Bayer Leverkusen também o único time da primeira divisão alemã a se manter vivo na competição, e por tudo o que tem apresentado nas últimas partidas.

Diante do Düsseldorf, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso busca chegar ao seu 40° jogo de invencibilidade nesta atual temporada, somando todas as competições, incluindo Bundesliga, Copa da Alemanha e Europa League.

Além disso, o Bayer Leverkusen é o único time das cinco principais ligas europeias, que ainda não perdeu uma partida sequer em 2023/24, num total de 34 vitórias e apenas cinco empates.

Com isso, os leões também lideram o Campeonato Alemão de forma isolada nos 73 pontos e com 13 de vantagem sobre o Bayern de Munique, restando seis rodadas para o fim da competição nacional.

Campeão pela primeira vez na temporada 1992/93, o Bayer Leverkusen iniciou sua campanha na Copa da Alemanha, através da fase, onde despachou o Teutonia Ottensen ao golear o adversário com facilidade por 8 a 0.

Logo depois, os Werkself venceram o Sandhausen por 5 a 2 na segunda fase e depois o time rubro-negro levou a melhor sobre o Paderborn por 3 a 1 nas oitavas de final.

Por fim, o Bayer Leverkusen bateu o Stuttgart por 3 a 2, em jogo único nas quartas de final para se garantir entre os quatro finalistas da Copa da Alemanha.

Bayer Leverkusen ainda tem Palacios e Boniface como dúvidas para enfrentar o Düsseldorf pela Copa da Alemanha

Para essa partida, o técnico Xabi Alonso não sabe se vai poder contar com o meio-campista Exequiel Palacios e com o atacante Victor Boniface, que não estiveram em campo no último fim de semana contra o Hoffenheim e são dúvidas para o confronto desta quarta-feira.

Além deles, o Bayer Leverkusen terá que lidar com o desfalque do lateral-direito Arthur, que ainda está se recuperando de uma lesão muscular e segue sem previsão de retorno aos gramados.