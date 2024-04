Nesta terça-feira (2), o River Plate faz sua estreia na Conmebol Libertadores 2024, diante do Deportivo Táchira, pela primeira rodada do Grupo H, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela.

Após ser eliminado para o Internacional nas oitavas de final na disputa por pênaltis na última temporada, os argentinos buscam voltar ao topo do América do Sul e estrear com o pé direito nesta terça-feira.

Por outro lado, o Deportivo Táchira volta a disputar a Libertadores, depois de três anos longe e vão tentar dar o melhor de si contra o River Plate diante de seus torcedores nesta terça-feira.

Além disso, ambas as equipes vão se enfrentar pela terceira vez em sua história e novamente pela principal competição de clubes da América do Sul.

Os últimos embates entre Deportivo Táchira e River Plate foi na edição de 2004 da Libertadores e os dois duelos terminaram empatados. Vinte anos depois, venezuelanos e argentinos voltam a se reencontrar na fase de grupos.

Como chega o River Plate

Atual campeão nacional, o River Plate vem de uma derrota para o Huracan por 1 a 0 na última sexta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Argentino, no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires.

Nesse momento, o time comandado pelo técnico Martín Demichelis, ocupa a quarta posição do Grupo A da Copa da Liga Argentina, com 21 pontos conquistados em 12 partidas.

Em busca do quinto título da Libertadores, o River Plate levantou o último troféu do torneio em 2018, quando derrotou o arquirrival Boca Juniors na decisão. Anteriormente, os Millonarios foram campeões em 1986, 1996 e 2015, todas elas no Monumental de Núñez.

Como chega o Deportivo Táchira

Em contrapartida, o Deportivo Táchira está invicto há três jogos seguidos, com duas vitórias e apenas um empate conquistado no período.

Pelo Campeonato Venezuelano, o time aurinegro aparece na quinta colocação da competição nacional, com 16 pontos somados em 10 partidas disputadas até o momento.

Prováveis escalações:

Deportivo Táchira: Camargo; Ruiz Díaz, Camacho e Benítez; Vargas, Cova, Carlos Robles e Julián Figueroa; Jesus Hernández, Chacón e Rosendo. Técnico: Eduardo Saragó.

River Plate: Armani; Herrera, González, Zabala e Enzo Díaz; Aliendro, Villagra (Kranevitter) e Nacho Fernández; Barco, Simón (Echeverri) e Miguel Borja. Técnico: Martín Demichelis.