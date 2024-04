Nesta quarta-feira (3), o Arsenal terá mais um desafio importante na luta pelo título do Campeonato Inglês e dessa vez para enfrentar o Luton Town, pela 31ª rodada da competição nacional, às 15h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium.

Na tabela de classificação da Premier League, os Gunners aparecem na segunda colocação nos 65 pontos conquistados, num total de 20 vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas.

Dessa forma, o Arsenal também pode assumir a liderança provisória do Campeonato Inglês, em caso de vitória sobre o Luton Town ainda nesta quarta-feira.

Na última rodada, o clube londrino ficou no empate sem gols contra o Manchester City no confronto direto, após vencer o Porto por 1 a 0 no jogo de volta das oitavas de final da Champions League e avançar às quartas na disputa de pênaltis.

Antes de tudo, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta conquistou resultados impressionantes nos últimos jogos da Premier em 2024, com oito vitórias consecutivas, incluindo goleadas contra Sheffield United, West Ham, Burnley, Crystal Palace e Newcastle.

Em contrapartida, a última derrota dos Gunners na temporada, foi justamente para o próprio Porto no jogo de ida das oitavas de final da Champions por 1 a 0, no Estádio do Dragão.

No entanto, o Arsenal também possui o melhor ataque do Campeonato Inglês num total de 70 gols marcados em 30 partidas disputadas até o momento.

O artilheiro dos Gunners na Premier League, é o atacante Bukayo Saka com 13 bolas nas redes pela competição nacional, ao lado de Cole Palmer, que defende o arquirrival Chelsea.

Além do camisa 7, o Arsenal ainda conta com Leandro Trossard, Kai Havertz, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, que são outras opções para o ataque do time londrino nesta atual temporada.

Arsenal deve ter força máxima contra o Luton Town nesta quarta-feira pela Premier League

Diante do Luton Town, o técnico Mikel Arteta deve escalar o Arsenal com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta quarta-feira, pelo confronto da 31ª rodada da Premier League.

Por outro lado, os Gunners seguem sem poder contar com o zagueiro Jurrien Timber, que ainda está em fase final de recuperação de lesão no ligamento cruzado do joelho direito, deve seguir como desfalque.