Nesta quarta-feira (3), o Manchester City entra em campo novamente pelo Campeonato Inglês e o desafio dessa vez será contra o Aston Villa, em confronto direto pela 31ª rodada da competição nacional, às 16h15 (horário de Brasília), no Etihad Stadium.

Na tabela de classificação da Premier League, os Citzens se mantém na terceira colocação nos 64 pontos somados, incluindo 19 vitórias, sete empates e apenas três derrotas.

Dessa forma, o Manchester City também retomar o caminho das vitórias após dois empates consecutivos e podendo sonhar com o tetracampeonato inglês, com sete rodadas para o fim da competição nacional.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola tropeçou contra Arsenal e Liverpool, seus dois principais concorrentes na luta pelo título da Premier League nesta temporada.

Antes de tudo, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 0 para avançar às semifinais da FA Cup, além de despachar o Copenhagen nas oitavas de final da Champions League, pelo placar agregado de 6 a 2, somando os jogos de ida e volta.

Em contrapartida, a última derrota dos Citzens na temporada, foi justamente para o próprio Aston Villa por 1 a 0, pelo Campeonato Inglês, no dia 6 de dezembro do ano passado.

A partir daí, o Manchester City nunca mais perdeu em 2023/24, num total de 23 jogos de invencibilidade, incluindo 19 vitórias e quatro empates.

Além da Premier League, o City também segue vivo na disputa da Champions League, onde terá pela frente o Real Madrid nas quartas de final, com datas marcadas para os dia 9 e 17 de abril.

Enquanto na semifinal da FA Cup, os Citzens medem forças contra o Chelsea, no dia 20 do mesmo mês, às 13h15, no Etihad Stadium.

Manchester City terá os desfalques de Ederson e Walker contra o Aston Villa

Para essa partida, o técnico Pep Guardiola terá que lidar com os desfalques do goleiro Ederson e do lateral-direito Kyle Walker, que ainda não se recuperaram de lesões e seguem entregues ao departamento médico.

Além deles, o Manchester City também não vai poder contar com o zagueiro Nathan Ake, que virou baixa de última hora, após ser substituído ainda no primeiro tempo diante do Arsenal por conta de um problema ainda não revelado.