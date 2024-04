Na abertura da 31ª rodada da Premier League nesta terça-feira (2), o Tottenham recebeu o West Ham e apenas empatou por 1 a 1 em clássico londrino que ficou marcado pelo 400º jogo de Heung-Min Son com a camisa dos Spurs.

Estratégias diferentes e bem definidas do início ao fim

O Tottenham optou pela troca de passes desde o campo defensivo e encontrou espaços para logo furar o sistema defensivo adversário. Com apenas 4', Timo Werner recebeu pelo lado esquerdo e foi quase na linha de fundo para cruzar rasteiro e encontrar Brennan Johnson.

Com o placar adverso, o West Ham modificou a sua estratégia e teve que adiantar as linhas de marcação para equilibrar as ações. Ainda no primeiro tempo veio o gol de empate, quando Jarrod Bown deixou a bola na cabeça de Zouma e o desvio foi o suficiente para vencer Vicario.

A situação voltou a modificar e permaneceu no segundo tempo com os Spurs controlando a posse e o West Ham mais confortável esperando um contra-ataque decisivo. O Tottenham criou boas oportunidades e encontrou espaços mas falhava no último passe e nas finalizações.

Por fim, os comandados de David Moyes tiveram o mesmo problema com as finalizações saindo para fora do alvo, situação que permaneceu até o fim da partida em um segundo tempo menos agitado.

Tabela

Com o resultado, o West Ham chegou a 45 pontos e ultrapassou o Newcastle na tabela da Premier League, chegando a sétima posição. Por outro lado, o Tottenham permaneceu em quinto lugar, com 57 pontos.

Sequência

As duas equipes voltam a campo no final de semana para a 32ª rodada da Premier League. O West Ham visitará o Wolverhampton no sábado, enquanto o Tottenham medirá forças contra o Nottingham Forest no domingo.

Outros resultados

Nottingham Forest 3 x 1 Fulham

Newcastle 1 x 1 Everton

Bournemouth 1 x 0 Crystal Palace

Burnley 1 x 1 Wolverhampton