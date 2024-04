Na última terça-feira (2), o Borussia Dortmund lançou um uniforme comemorativo em homenagem aos 50 anos do Signal Iduna Park e a camisa será utilizada neste sábado contra o Stuttgart, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão, às 13h30 (horário de Brasília).

O estádio é onde o clube aurinegro manda os seus jogos oficiais e conta com o famoso paredão amarelo feito por seus próprios torcedores no Westfalenstadion.

Nas redes sociais, o Borussia Dortmund realizou diversas publicações em comemoração à data, relembrando alguns ídolos que defenderam o clube aurinegro e pelo estádio, como nos casos de Marco Reus, Weidenfeller, Rosicky e o brasileiro Dedê.

O Signal Iduna Park, construído para ser um dos grandes palcos da Copa do Mundo de 1974, já passou por três grandes reformas ao longo de sua história, em 1992, 1997 e 2000, e tem capacidade para 81.365 pessoas.

O estádio do Borussia Dortmund também recebeu partidas da Copa de 2006, inclusive duas da seleção brasileira, nas vitórias por 4 a 1 contra o Japão, na última rodada da fase de grupos, e 3 a 0 sobre Gana, pelas oitavas de final.

No ano de 2015, o Signal Iduna Park foi considerado como o melhor estádio do mundo, de acordo com o jornal britânico "The Times", levando em consideração a atmosfera do estádio e a alta média de público.

Diante do Stuttgart, o Borussia Dortmund busca se firmar entre os quatro melhores colocados do Campeonato Alemão, de olho em uma vaga na próxima edição da Champions League.

Nesse momento, os comandados de Edin Terzic se mantém no G4 da Bundesliga com 53 pontos e três a mais que o RB Leipzig, que aparece logo em seguida na quinta posição.

Além do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund ainda terá pela frente o Atlético de Madrid nas quartas de final da Champions League, com datas marcadas para os dias 10 e 14 de abril, incluindo ida e volta.

Borussia Dortmund pode ter o retorno de Kobel após desfalcar o time contra o Bayern de Munique

Para essa partida, o técnico Edin Terzic pode contar com o retorno do goleiro Gregor Kobel, que desfalcou o time no clássico contra o Bayern de Munique, devido a uma gripe gastrointestinal.

Por outro lado, o Borussia Dortmund terá que lidar com os desfalques de Ramy Bensebaini e Donyell Malen, que ainda estão entregues ao departamento médico.