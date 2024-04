De olho na próxima temporada, o Real Madrid optou por não exercer a compra do goleiro Kepa Arrizabalaga, que tem seus direitos ligados os Chelsea e será devolvido ao clube londrino no dia 30 de junho, após o fim de seu vínculo de empréstimo com os merengues.

Com apenas um ano de contrato, o arqueiro espanhol de 29 anos, não conseguiu se firmar no Santiago Bernabéu e perdeu a titularidade durante a temporada.

Por outro lado, o Real Madrid optou por investir em Andriy Lunin, que assumiu o lugar de Kepa como titular da equipe merengue e que o clube observa como o jogador a ser o dono da posição no futuro.

No entanto, o clube merengue tenta renovar o contrato do goleiro ucraniano nos próximos dias, que está vinculado no Santiago Bernabéu até o final do primeiro semestre de 2025.

Recentemente, Lunin trocou de empresário e assinou com o renomado português, Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, que atualmente defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Pelas boas relações entre o goleiro de 25 anos e Florentino Pérez, atual presidente do Real Madrid, a tendência é de permanência do arqueiro na próxima janela de transferências do verão europeu.

Além dos dois goleiros, os Blancos aguardam o retorno de Thibaut Courtois, que sofreu nova lesão, após romper o menisco do joelho direito no mês passado e não joga mais nesta atual temporada.

Dessa forma, o camisa 1 do Real Madrid também corre o risco de não disputar a Eurocopa pela seleção belga, que será realizada na Alemanha, entre os dias 14 de junho à 14 de julho e com isso terá toda a pré-temporada para se recuperar.

Porém, Courtois havia sofrido sua primeira lesão nesta temporada, após romper o ligamento do joelho esquerdo em agosto do ano passado, durante um treino, antes da estreia do Campeonato Espanhol.

Real Madrid retorna a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Manchester City pelas quartas da Champions League

Para sonhar com o 15º título da Champions League, o Real Madrid retorna a campo nesta terça-feira (9) diante do Manchester City, no jogo de ida das quartas de final, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Além de Courtois, o técnico Carlo Ancelotti também não vai poder contar com o zagueiro David Alaba, que também operou o joelho esquerdo e será mais um desfalque para os merengues.