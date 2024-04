Para sonhar com o título do Campeonato Espanhol e da Champions League, o Barcelona deverá se despedir do lateral-esquerdo Marcos Alonso, que não terá seu contrato renovado com o clube catalão a partir da próxima temporada.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o defensor espanhol vai deixar os blaugranas sem custos e poderá assinar um novo acordo com outra equipe no mercado da bola.

Após seis temporadas de destaque no Chelsea, Marcos Alonso foi contratado pelo Barcelona em setembro de 2022, envolvido numa troca com o atacante Pierre-Emerick Aubameyang, que atualmente defende o Olympique de Marseille.

Dessa forma, Alonso também acabou perdendo espaço nos culés, após um problema nas costas e também com a chegada de João Cancelo, que teve passagem apagada pelo Bayern de Munique.

No entanto, o experiente lateral-esquerdo de 33 anos acabou se tornando terceira opção do técnico Xavi Hernández nesta atual temporada, com Balde sendo o substituto direto do português.

Com a camisa do Barcelona, Marcos Alonso realizou 44 partidas oficiais pelo clube catalão, num total de três gols marcados e dois títulos, incluindo a LaLiga e Supercopa da Espanha, ambos na temporada 2022/23.

De acordo com a emissora de rádio Cadena SER, o lateral-esquerdo deve assinar um pré-contrato com o Atlético de Madrid, clube que vem apostando em jogadores a custo zero na janela de transferências, que inclusive já existe um acordo entre ambas as partes.

Nesta atual temporada, Marcos Alonso vem sofrendo com problemas físicos no Barcelona, ele disputou apenas sete jogos disputados até o momento, incluindo LaLiga e Champions League.

Revelado pelo arquirrival Real Madrid, o defensor também acumula passagens por Bolton, Sunderland e Fiorentina até se tornar peça importante do Chelsea, em 2016, antes de ser contratado pelo Barça há quase dois anos.

Barcelona terá vários desfalques contra o PSG nas próxima quarta-feira pelas quartas de final da Champions League

Para sonhar com títulos nesta temporada, o Barcelona retorna a campo na próxima quarta-feira (10) contra o Paris Saint-Germain, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes.

Diante dos franceses, o técnico Xavi Hernández terá que lidar com vários desfalques. como nos casos de Gavi, Pedri, Alejandro Balde, Andreas Christensen e Frenkie De Jong , que ainda estão lesionados e seguem sem previsão de retorno aos gramados.