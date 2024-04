Nesta terça-feira (2), o River Plate estreou com o pé direito na Conmebol Libertadores, ao derrotar o Deportivo Táchira fora de casa por 2 a 0, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo H, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela.

Os gols da vitória argentina foram marcados por Sebastián Boselli e Nicolás Fonseca, que decretaram o triunfo dos Millonarios ainda na segunda etapa.

Com o resultado, o River Plate largou na frente do Grupo H da competição continental e também assumiu a liderança da chave com três pontos somados.

Em contrapartida, o Deportivo Táchira fica na lanterna da chave, sem nenhum ponto conquistado e com saldo negativo de dois gols sofridos.

Por este grupo, nesta quarta-feira (3), Nacional e Libertad ainda vão se enfrentar nesta rodada da Libertadores, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai.

Além disso, o River Plate também aparece com um dos favoritos ao título na Libertadores, na luta pelo pentacampeonato da maior competição de clubes da América do Sul, que não vem desde 2018, quando derrotou o arquirrival Boca Juniors na decisão.

Durante a primeira etapa, o River Plate foi sobrepondo o ataque dos anfitriões, mesmo diante de casa cheia, na base do trabalho com toques rápidos, chegou a determinar o volume de jogo para abrir a conta.

Entretanto, o time argentino não estava com a pontaria ajustada sem assustar a meta adversária do goleiro venezuelano Jesús Araque, que não foi exigido durante a etapa inicial.

Na volta para o segundo tempo, o River Plate só conseguiu abriu o placar aos 26 minutos com Boselli, que contou com um desvio do zagueiro Athony Uribe, que tentou cortar a bola e acertou o rosto do próprio jogador do time argentino que, acidentalmente, balançou as redes.



Oito minutos depois, os argentinos ampliaram sua vantagem no marcador e dessa vez com Nicolás Fonseca, que arriscou de fora da área e o meio-campista uruguaio acertou um lindo foguete com o peito do pé, encobrindo o goleiro da equipe venezuelana.

Após o segundo gol, o River Plate soube administrar a vitória antes dos acréscimos da etapa complementar e segurou o resultado fora de casa contra os venezuelanos, após apito final, no Polideportivo de Pueblo Nuevo.

Próximos compromissos

Antes de enfrentar o Nacional, do Uruguai na Libertadores, o River Plate retorna a campo, neste domingo (7), para enfrentar o Rosario Central, às 21h (de Brasília), em confronto realizado pela 13ª rodada da Copa da Liga Argentina, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Por outro lado, o Deportivo Táchira mede forças contra a Universidad Central nesta sexta-feira (5) no Estádio Olímpico de la UCV, às 17h, pela 11ª rodada do Campeonato Venezuelano.