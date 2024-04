Nesta quinta-feira (4), o Manchester United entra em campo novamente pelo Campeonato Inglês e o desafio dessa vez será contra o Chelsea, através da 31ª rodada da competição nacional, às 16h15 (horário de Brasília), no Stamford Bridge.

Na tabela de classificação da Premier League, os Red Devils aparecem na sexta colocação nos 48 pontos somados, incluindo 15 vitórias, três empates e 11 derrotas.

Para essa partida, o Manchester United terá que lidar com os desfalques dos zagueiros Victor Lindelof e Lisandro Martínez, que se lesionaram e desfalcarão a equipe na reta final de Campeonato Inglês, até o final do mês de abril.

No entanto, o argentino e o sueco devem perder no mínimo, quatro jogos consecutivos dos Red Devils nesta atual temporada, somando Premier League e nas semifinais da Copa da Inglaterra, contra o Coventry City.

Lindelof sofreu um problema no tendão posterior da coxa, no último sábado na partida contra o Brentford por 1 a 1, pelo Campeonato Inglês e, com isso, ficará pelo menos um mês fora dos gramados.

Do mesmo modo, Lisandro Martínez, que o substituiu no segundo tempo, machucou a panturrilha nos treinamentos durante essa semana e também será desfalque dos Red Devils nos próximos jogos.

No entanto, o zagueiro argentino de 26 anos estava afastado do elenco principal desde o início de fevereiro e vive uma temporada, onde seu rendimento foi muito prejudicado pelas lesões, primeiro no pé e depois no joelho.

Para o setor defensivo, o técnico Erik Ten Hag tem várias soluções possíveis para compor a zaga titular do Manchester United nos próximos jogos, com Harry Maguire, Raphaël Varane, Jonny Evans ou Willy Kambwala como alternativas.

Antes de enfrentar o Chelsea nesta quinta-feira, os Red Devils ainda vão enfrentar o líder Liverpool no próximo fim de semana, com data marcada para o dia 7 de abril, num domingo, às 11h30, no Old Trafford.

Manchester United terá força máxima contra o Chelsea nesta quinta-feira pela Premier League

Diante do Chelsea, o técnico Erik Ten Hag deve escalar o Manchester United com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta quinta-feira pela Premier League.

Além de Lindelof e Martínez, os Red Devils também não vão poder contar com os laterais-esquerdos Tyler Malacia e Luke Shaw e o atacante Anthony Martial, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.