O goleiro Kewin vem liderando uma importante estatística na atual edição da Primeira Liga. Após 27 rodadas disputadas, o brasileiro do Moreirense apresenta o maior número de jogos sem sofrer gols em todo o campeonato, totalizando 13 clean sheets.

Feliz com a temporada que vem fazendo, Kewin valorizou a marca e compartilhou os méritos com as pessoas que tem trabalhado para garantir o seu bom desempenho, em especial o preparador de goleiros do clube.

“Essa é uma marca muito importante e especial. Sei da dificuldade que é jogar a Liga Portuguesa e competir com grandes goleiros que atuam aqui. Claro que os clean sheets não são apenas mérito meu, mas existe todo um trabalho por trás que tem que ser notado, como o do nosso treinador de goleiros, que tem acrescentado muita qualidade ao nosso trabalho individual”, disse.

Kewin também destacou o rendimento do sistema defensivo para a campanha do Moreirense no campeonato. Recém-promovido da segunda divisão, o time apresenta a quinta melhor defesa da Primeira Liga e se encontra em sexto lugar, uma posição atrás da zona de classificação para as competições europeias.

“Acredito que o sistema defensivo venha sendo um pilar de tranquilidade da nossa equipe. Quando se sofre poucos gols, passamos mais confiança e liberdade para o resto do time. E isso é essencial num campeonato complicado como esse”, acrescentou o brasileiro.

Na próxima rodada da competição, Kewin vai atrás de seu 14º clean sheet. O Moreirense enfrenta o Estrela Amadora no domingo (07), às 14h (de Brasília), em casa, pela 28ª rodada do Campeonato Português.