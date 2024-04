Após avançar para a final da Copa da Alemanha, ao golear o Fortuna Düsseldorf por 4 a 0 na semifinal, o Bayer Leverkusen retorna a campo para enfrentar o Union Berlin neste sábado (7) pela Bundesliga, às 10h30 (horário de Brasília), pela 28ª rodada, no Estádio An der Alten Försterei.

Na tabela de classificação do Campeonato Alemão, os Werkself se mantém firmes na liderança com 73 pontos somados, num total de 23 vitórias e apenas quatro empates.

Dessa forma, o Bayer Leverkusen também pode conquistar a tríplice coroa nesta atual temporada, caso que sejam campeões da Bundesliga, Copa da Alemanha e Europa League.

Na final da DFB-Pokal, os comandados de Xabi Alonso medem forças contra o surpreendente Kaiserslautern, com data marcada para o dia 25 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim.

A partir daí, o Bayer Leverkusen já saberá se terá o titulo do Campeonato Alemão, nas mãos, com seis rodadas restante para o fim da competição nacional.

No entanto, a última rodada da Bundesliga está marcada para o dia de 18 de maio e com isso, os Werkself estão há 13 pontos de vantagem para o Bayern de Munique, mas a data do título pode ser no jogo contra o Werder Bremen, caso que vença o Union no fim de semana.

Com isso, o Bayer Leverkusen também é o único time das cinco principais ligas europeias que ainda não perdeu nesta temporada, com 40 jogos de invencibilidade, num total de 35 vitórias e apenas cino empates.

Além das duas taças, os leões ainda podem vencer a Europa League, onde medem forças contra o West Ham, da Inglaterra, nas quartas de final da competição, com datas marcadas para os dias 11 e 18 de abril, incluindo ida e volta.

Bayer Leverkusen segue sem poder contar com Arthur para enfrentar o Union Berlin pela Bundesliga

Para essa partida, o técnico Xabi Alonso segue sem poder contar com o lateral-direito Arthur, que ainda se recupera de uma lesão muscular no tendão da coxa esquerda e sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen terá os retornos do meia Exequiel Palacios e do atacante Victor Boniface, que estiveram em campo contra o Fortuna Düsseldorf e serão opções para enfrentar o Union Berlin neste sábado.