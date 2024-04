Após vencer o Luton Town por 2 a 0, nesta quarta-feira pela Premier League, o Arsenal retorna a campo para mais um desafio e dessa vez para enfrentar o Brighton neste sábado (7), às 13h30 (horário de Brasília), através da 32ª rodada da competição nacional, no Falmer Stadium.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Gunners aparecem na liderança com 68 pontos somados, incluindo 21 vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas.

Para essa partida, o Arsenal não sabe se vai poder contar com atacante Bukayo Saka, que virou problema para o técnico Mikel Arteta e pode desfalcar o time londrino por alguns jogos da reta final de temporada.

No entanto, os Gunners ainda não revelaram o problema do jogador, mas a tendência é de uma lesão muscular e com isso o camisa 7 ainda tem chances remotas de enfrentar o Bayern de Munique no jogo de ida das quartas de final da Champions League

Dessa forma, Saka precisou desfalcar o Arsenal na partida contra o Luton Town nesta quarta-feira, devido a esse problema, após deixou o gramado no último domingo (31), no empate sem gols contra o Manchester City.

Além disso, o atacante também foi cortado da lista de convocados do técnico Gareth Southgate para os amistosos da Inglaterra contra Brasil e Bélgica, na última Data Fifa de março.

Nesta atual temporada, Saka é o artilheiro isolado do Arsenal com 16 gols marcados em 38 partidas disputadas, somando todas as competições, incluindo Premier League e Champions League

Para o setor de ataque, os Gunners ainda contam com Leandro Trossard, Kai Havertz, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, como as quatro principais opções para substituir o jovem atleta de 22 anos.

Arsenal deve ter força máxima contra o Brighton neste fim de semana pela Premier League

Diante do Brighton, o técnico Mikel Arteta deve escalar o Arsenal com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição neste fim de semana, antes do duelo contra o Bayern de Munique pelas quartas de final da Champions League.

Além de Saka, os Gunners também não vão poder contar com o zagueiro Jurrien Timber, que ainda se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e segue sem previsão de retorno aos gramados.