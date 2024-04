Após derrotar o Bayern de Munique por 2 a 0 no último fim de semana, o Borussia Dortmund entra em campo novamente pela Bundesliga e dessa vez para enfrentar o Stuttgart neste sábado (6), pela 28ª rodada, às 13h30 (horário de Brasília), pela 28ª rodada, no Signal Iduna Park.

Na tabela de classificação do Campeonato Alemão, os aurinegros se mantém na quarta colocação com 53 pontos somados, incluindo 15 vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Com isso, o Borussia Dortmund também busca aumentar sua vantagem no G4 da Bundesliga, em caso de vitória sobre o Stuttgart ainda neste fim de semana.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Edin Terzic terá que torcer por um tropeço do RB Leipzig, seu principal concorrente na luta por uma vaga na Champions League na próxima temporada.

Nesse momento, ambas as equipes estão há três pontos separadas na tabela da Bundesliga, com seis rodadas restantes para o fim da competição naiconal.

Dessa forma, o Borussia Dortmund também tenta seu primeiro triunfo sobre o Stuttgart na temporada, após duas derrotas consecutivas contra o adversário deste fim de semana, incluindo Campeonato Alemão e Copa da Alemanha.

Antes de entrar em campo pela Bundesliga, os aurinegros medem forças contra o Atlético de Madrid nas quartas de final da Champions League, com datas marcadas para os dias 10 e 16 de abril, incluindo jogos de ida e volta.

Pelo torneio da UEFA, o Borussia Dortmund joga todas as suas fichas para salvar a temporada, após ficar cada vez mais distante do título do Campeonato Alemão, que atualmente está nas mãos do Bayer Leverkusen.

Borussia Dortmund deve ter os retornos de Kobel e Sabitzer para enfrentar o Stuttgart neste sábado pela Bundesliga

Para essa partida, o técnico Edin Terzic deverá contar com os retornos do goleiro Gregor Kobel e do meio-campista Marcel Sabitzer, que não enfrentaram o Bayern de Munique no último fim de semana pela Bundesliga, por virose e suspensão, respectivamente.

Por outro lado, o Borussia Dortmund terá que lidar com os desfalques do lateral-esquerdo Ramy Bensebaini e do atacante Donyell Malen, que ainda seguem machucados e sem previsão de retorno aos gramados.