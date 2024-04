Após se classificar para a decisão da Copa da Alemanha, ao golear o Fortuna Düsseldorf por 4 a 0, o Bayer Leverkusen agora muda a chave e o desafio dessa vez será contra o Union Berlin neste sábado (6), às 10h30 (horário de Brasília), pela 28ª rodada da Bundesliga, no Estádio An der Alten Försterei.

Na tabela de classificação do Campeonato Alemão, os Werkself se mantém firmes na liderança com 73 pontos conquistados, num total de 23 vitórias e apenas quatro empates.

Com isso, o Bayer Leverkusen também precisará conquistar mais nove pontos (três vitórias) para ficar matematicamente fora do alcance do Bayern de Munique, e pôr fim à hegemonia bávara, iniciada em 2013, com 11 títulos consecutivos nas últimas temproadas.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso também inicia sua contagem regressiva para o título inédito da Bundesliga, com seis rodadas restantes para o fim da competição nacional.

Em 40 jogos nesta atual temporada, somando todas as competições, o Bayer Leverkusen é o único time das cinco principais ligas europeias em 2023/24, que ainda não perdeu, num total de 35 vitórias e apenas cinco empates.

Além disso, os Werkself ainda sonham com a Tríplice Coroa, afinal estão na final da Copa da Alemanha e na próxima fase da Europa League.

Pelo torneio da UEFA, o Bayer Leverkusen mede forças contra o West Ham nas quartas de final da competição continental, com datas marcadas para os dias 11 e 18 de abril, incluindo jogos de ida e volta.

Enquanto na decisão da Copa da Alemanha, os leões vão enfrentar o Kaiserslautern em partida única, que acontece no dia 25 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim.

Bayer Leverkusen terá os retornos de Boniface e Palacios contra o Union Berlin pela Bundesliga

Para essa partida, o técnico Xabi Alonso deverá contar com os retornos do meio-campista Exequiel Palacios e do atacante Victor Boniface, que estão recuperados de lesões, enquanto o lateral-direito Arthur, segue como desfalque, devido a um problema muscular.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen aposta muito na boa fase de Florian Wirtz e Patrik Schick, que são as principais esperanças de gols dos leões na temporada.