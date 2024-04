Para sonhar com o título da Premier League, o Arsenal entra em campo novamente pela competição nacional e o desafio dessa vez será contra o Brighton neste sábado (6), às 13h30 (horário de Brasília), através da 32ª rodada, no Falmer Stadium.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Gunners se mantém na vice-liderança com 68 pontos somados, incluindo 21 vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas.

Dessa forma, o Arsenal também pode reassumir a liderança da Premier League, caso que vença o Brighton fora de casa neste fim de semana.

No entanto, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta precisa torcer por um tropeço do Liverpool, que ainda entra em campo nesta rodada contra o Manchester United, no Old Trafford.

Diante do Brighton, o Arsenal busca chegar ao seu 11º jogo consecutivo de invencibilidade em 2024 na Premier League, com sete rodadas para o fim da competição nacional.

Nesse sentido, os Gunners levaram a melhor sobre o Luton Town e venceram por 2 a 0, após ficar no empate sem gols no confronto direto com o Manchester City, no último fim de semana.

Antes disso, o Arsenal derrotou o Porto por 1 a 0 no tempo normal, pelo jogo de volta das oitavas de final e nas penalidades, o clube londrino garantiu sua vaga na próxima fase da Champions League.

Pelo torneio da UEFA, os Gunners medem forças contra o Bayern de Munique nas oitavas de final da competição continental, com datas marcadas para os dias 9 e 17 de abril, incluindo jogos de ida e volta.

Arsenal ainda tem Saka como dúvida para enfrentar o Brighton neste fim de semana pela Premier League

Para essa partida, o técnico Mikel Arteta não sabe se vai poder contar com o atacante Bukayo Saka, que segue como dúvida, devido a uma lesão muscular contra o Manchester City e o camisa 7 ainda sequer tem presença garantida para o confronto diante do Brighton neste fim de semana.

Por outro lado, o Arsenal aposta muito na boa fase do meio-campista Martin Odegaard, que vem sendo peça fundamental nos últimos jogos dos Gunners, onde incluisve marcou um dos gols da vitória sobre o Luton Town na última quarta-feira.