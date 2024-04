Na abertura da 31ª rodada da Premier League neste sábado (6), o Manchester City venceu o Crystal Plaace por 4 a 2, de virada, no Selhurst Park. O resultado deixou os comandados de Pep Guardiola vivos na briga pelo título, enquanto divide suas atenções com a Champions League.

Manchester City precisou correr atrás do placar

O Manchester City começou a partida sofrendo um enorme susto por conta de uma falha defensiva, que resultou na abertura do placar a favor do Crystal Palace com apenas quatro minutos. Mateta foi lançado nas costas da defesa e finalizou rasteiro para vencer o goleiro Ortega.

No enetanto, os Citzens controlaram completamente as ações no restante da etapa inicial e rapidamente buscaram o empate. Aos 14', De Bruyne recebeu bola na ponta da grande área e rabiscou para a esquerda mandando um chutaço no ângulo, sem deixar Henderson com chances de defesa.

Mantendo o estilo tradicional com muita posse de bola e construção rica construção de jogadas, os Citzen buscaram a virada. Grealish cruzou no canto esquerdo do ataque e a bola sobrou na medida para Rico Lewis concluir no fundo da rede, com apenas 3 minutos do segundo tempo.

Crystal Palace desconectado no 2º tempo

Logo após o segundo gol sofrido, o Crystal Palace definitivamente sentiu e acabou vendo o City marcar dois gols praticamente em sequência. Aos 20' do segundo tempo, Grealish e De Bruyne encontraram espaço dentro da pequena área e Haaland chutou rasteiro para voltar a marcar na Premier League.

O quarto gol veio em outra grande jogada pelo lado esquerdo. Grealish achou Rodri, que deixou na medida para De Bruyne mandar um chute firme de canhota sem chances de defesa, aos 24 minutos do segundo tempo, para confirmar a vitória.

Perto dos acréscimos, aos 42 minutos, o Crystal Palace chegou a descontar com Olise cruzando na grande área para Édouard desviar na rede, mas não foi o suficiente para ensaiar uma reação.

Tabela

Com o resultado, o Manchester City chegou a 70 pontos e empatou com o Liverpool na liderança. Os comandados de Jurgen Klopp disputarão clássico diante do Manchester United neste domingo (7).

Sequência

O próximo compromisso do Manchester City será nesta terça-feira (9), na abertura das quartas de final da UEFA Champions League no aguardado duelo contra o Real Madrid, visto por muitos como uma final antecipada.