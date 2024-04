Na manhã deste domingo (07), Liverpool e Manchester United empataram em 2 a 2 jogo válido pela 31ª rodada da Premier League. Os Reds sofreram a virada mas igualaram no final, com Salah convertendo penalidade máxima.



A briga pela primeira posição da tabela inglesa está pegando fogo. A disputa está entre três times, Arsenal, Liverpool e Manchester City, com apenas um ponto separando a equipe de Pep Guardiola dos rivais, que estão empatados com 71 pontos.



O técnico Jürgen Klopp deu fortes declarações sobre o desempenho de sua equipe no empate e também relembrou eliminação na Copa da Inglaterra, onde o Liverpool saiu derrotado na prorrogação em confronto histórico no Old Trafford.



"No período em que estou aqui, não acho que dominamos tanto o United quanto nestes dois jogos, porém, saímos eliminados e com apenas um ponto, é o futebol."

Foto: Reprodução / Liverpool





Klopp ainda destaca jogo importante para a definição da tabela, Arsenal visita o United no Old Trafford na 37ª rodada, e é o adversário mais difícil deste reta final para os Gunners.



"Se o Arsenal vier aqui (Old Trafford) e eles (United) jogarem como jogaram hoje, o Arsenal sairá vencedor, eu me desculpo por falar isso mas, deveríamos ter ganho os dois jogos."



Harvey Elliot, jovem promissor do Liverpool, sofreu o pênalti que possibilitou o empate da equipe falou sobre o sentimento do resultado após o final da partida:



"Sinceramente, precisamos continuar lutando e conquistando os pontos, se não vencermos não significa nada. Precisamos aproveitar as oportunidades porque não nos darão pontos de graça"

As três equipes na briga tem calendários "tranquilos" à frente. No entanto, a briga pelo título da Premier League é compartilhada na Europa, tendo em vista que City e Arsenal estão nas quartas de final da Uefa Champions League, e o Liverpool na Europa League.



Esta reta final promete grandes emoções, com fases espetaculares dos jogadores e regularidade de projetos de longo prazo. Ao fim desta época, Klopp deixa o comando do Liverpool e planeja se despedir com um título importante.