O sonho de ser jogador de futebol é uma aspiração profundamente enraizado em muitas pessoas. Essa jornada pode levá-los por caminhos variados, repletos de desafios, dedicação incansável e a busca incessante pelo auge do desempenho esportivo. A história de Rafael Devisate ilustra isso com excelência. Após passagem na base do São Paulo e do Atlético-MG, o volante de apenas 18 anos se profissionalizou no Austria Lustenau, equipe que disputa a Bundesliga/Áustria.

Rafael começou sua carreira atuando no base do São Paulo aos dez anos. Pelo Tricolor, o atleta disputou o Paulista Sub-11 e Sub-13, inclusive, sendo vice-campeão deste. Aos 14 anos, se mudou definitivamente para o alojamento do clube, feito que é considerado uma conquista para os jogadores de base. O brasileiro comentou sobre esse período.

"Eu estive na base do São Paulo dos 10 aos 14 anos e acredito que foi um dos melhores lugares que eu poderia estar em relação ao meu desenvolvimento como um todo. Sobre a parte técnica, o clube é realmente referência nesse quesito. É nítido o foco em desenvolver seus jogadores em todos os fundamentos, e comigo não foi diferente. Lembro que todos os dias fazíamos lançamentos entre dois jogadores antes dos treinos, entre outras atividades focadas nessa parte técnica, disse Rafael Devisate.

Pelo Galo, no Sub-16, o atleta atuou como meio-campista e teve uma grande temporada. O jogador e sua equipe foram campeões da Copa União, teoricamente, o Campeonato Mineiro da categoria. Além disso, foram campeões da Série Prata da Caju Cup.

No Sub-17, Rafael estreou pelo Campeonato Brasileiro e pegou experiências em outras posições, como lateral, zagueiro e meio-campista. O brasileiro definiu que a passagem pelo Alvinegro mineiro foi fundamental no desenvolvimento de sua maturidade.

"Em relação a maturidade, a minha passagem no Galo foi ótima por me fazer passar por situações que eram importantes para a formação de um jogador profissional. Fiquei lá dos 14 aos 17 anos e passei por vários momentos de aprendizagem, como campeonatos com viagens longas, mudanças de posições, derrotas, jogos grandes, banco de reserva, títulos, entre outros. Basicamente, experiências que um atleta de base precisa vivenciar."

Na temporada 2022/2023, o jogador decidiu seguir por um caminho diferente e assinou com o Austria Lustenau. Entretanto, o jogador assinou pela categoria profissional. Rafael revelou o que lhe chamou a atenção na proposta do time austríaco.

"O que me chamou atenção [no projeto do Austria Lustenau] foi a mudança de sair das categorias de base e ir atuar no futebol profissional. A responsabilidade, maturidade, cobrança são muito diferentes, e eu me sentia pronto para viver essa realidade. Sem dúvidas, todo esse contexto me fez ter uma grande evolução e uma mudança de percepção em relação a muito assuntos dentro do futebol e da minha carreira", finalizou o atleta.