No último sábado (6), o Bayern de Munique se distanciou do título da Bundesliga, após ser derrotado para o Heidenheim por 3 a 2 de virada, em confronto realizado pela 28ª rodada da competição nacional, na Voith-Arena.

Com o resultado, os bávaros se mantiveram na vice-liderança do Campeonato Alemão nos 60 pontos somados, incluindo 19 vitórias, três empates e seis derrotas.

Dessa forma, o Bayern de Munique também está há 16 pontos de desvantagem em relação ao Bayer Leverkusen, que está cada vez mais próximo de conquistar o título inédito da Bundesliga, com cinco rodadas para o fim da competição.

No entanto, os bávaros também colecionaram recordes ruins no Campeonato Alemão, sob o comando do técnico Thomas Tuchel, que não vai continuar no clube a partir da próxima temporada.

Antes do revés contra o Heidenheim no último fim de semana, o Bayern de Munique havia sofrido um duro golpe para o Borussia Dortmund no Der Klassiker por 2 a 0, no dia 30 de março, na Allianz Arena.

Em contrapartida, o clube bávaro também foi derrotado para o próprio Bayer Leverkusen, seu principal concorrente na luta pelo título da Bundesliga por 3 a 0, durante o segundo turno da competição nacional.

Além disso, o Bayern de Munique sequer perderu para times estreantes no Campeonato Alemão, fato que não acontecia desde a temporada 1999/2000.

Mesmo longe do título da Bundesliga, o clube bávaro segue vivo na Champions League e visitará o Arsenal nesta terça-feira (9), às 16h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de ida das quartas de final.

Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor do confronto entre Manchester City e Real Madrid, que se enfrentam em outra partida da chave de mata-mata.

Bayern de Munique aposta nos gols de Kane para sair em vantagem no jogo de ida das quartas de final da Champions

Diante do Arsenal, o técnico Thomas Tuchel aposta muito na boa fase do atacante Harry Kane, que é o artilheiro do time bávaro nesta temporada com 38 gols marcados, somando todas as competições.

Além de Kane, o Bayern de Munique também terá força máxima no confronto desta terça-feira pelas quartas de final da Champions League e com a maioria de seus jogadores titulares à disposição.

Por outro lado, os bávaros seguem sem poder contar com o zagueiro Tarek Buchmann e com os laterais Bouna Sarr e Sacha Boey, que ainda estão entregues ao departamento médico.