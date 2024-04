Neste domingo (8), a Juventus reencontrou o caminho das vitórias pela Serie A e a vítima dessa vez foi a Fiorentina por 1 a 0, em confronto realizado pela 31ª rodada do Calcio, no Allianz Stadium, em Turim.

Com o resultado, a Velha Senhora se manteve na terceira colocação do Campeonato Italiano nos 62 pontos somados, restando sete rodadas para o fim da competição nacional.

Dessa forma, a Juventus também encerrou um jejum de quatro partidas sem vencer na Serie A, num total de dois empates e duas derrotas.

No entanto, a última vitória dos comandados de Massimiliano Allegri pelo Campeonato Italiano, foi justamente contra o Frosinone pelo placar de 3 a 2, no dia 25 de fevereiro, através da 26ª rodada.

A partir daí, a Velha Senhora nunca mais conseguiu triunfar na Serie A e perdeu a vice-liderança do Scudetto para o Milan, que está há 11 pontos atrás em relação a arquirrival Internazionale, que lidera a competição nacional.

Antes de tudo, a Juventus também voltou a vencer na temporada, ao levar a melhor sobre a Lazio em casa por 2 a 0, pelo confronto de ida das semifinais da Copa da Itália, no Allianz Stadium.

Para se classificar à final, o clube bianconero joga apenas pelo empate ou pode até perder por um gol de diferença, no jogo de volta, que acontece no dia 23 de abril, no Estádio Olímpico de Roma.

Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor de Fiorentina e Atalanta, que se enfrentam em outra chave das semifinais da Copa da Itália.

A Juventus entra em campo novamente pelo Campeonato Italiano e o desafio dessa vez será contra o Torino neste sábado (13), às 13h (horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico Grande Torino.

Juventus deve ter força máxima no clássico contra o Torino no próximo sábado pelo Calcio

Para essa partida, o técnico Massimiliano Allegri deverá escalar a Juventus com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição no próximo fim de semana pelo Calcio.

Por outro lado, a Velha Senhora terá que lidar com os desfalques dos meio-campistas Nicolò Fagioli e Paul Pogba, que estão suspensos do futebol por envolvimento em esquema de apostas e doping, respectivamente.

Além deles, a Juventus também não vai poder contar com o atacante Arkadiusz Milik, que ainda está no departamento médico se recuperando de uma lesão muscular e segue sem previsão de retorno aos gramados.