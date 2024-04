Nesta segunda-feira (8), a Internazionale deu um grande passo para a conquista do Scudetto, ao derrotar a Udinese de virada nos acréscimos por 2 a 1 fora de casa, pelo encerramento da 31ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Friuli.

Os gols da partida foram marcados por Hakan Çalhanoğlu e Davide Frattesi para os Nerazzurris, enquanto Lazar Samardžić descontou para os mandantes.

Com o resultado, a Internazionale disparou cada vez mais na liderança do Campeonato Italiano nos 82 pontos somados, restando mais seis rodadas para o fim da competição nacional.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi também abriu 14 pontos de vantagem sobre o arquirrival Milan, que aparece logo atrás na vice-liderança com 68 na tabela de classificação da Serie A.

Por outro lado, a Udinese se manteve na 15ª colocação nos 28 pontos conquistados e cada vez mais ameaçada pelo rebaixamento no Campeonato Italiano.

Nesse momento, os comandados de Gabriele Cioffi estão há dois pontos do Frosinone, primeiro time que fecha o Z3 do Calcio, ao lado de Sassuolo e Salernitana, que ocupam a lanterna e vice-lanterna, respectivamente.

Çalhanoğlu e Frattesi comandam a virada da Internazionale sobre a Udinese fora de casa pelo Calcio

Durante a primeira etapa, a Internazionale foi para o ataque e pressionou os donos da casa em busca do seu primeiro gol na partida para ter mais tranquilidade na construção do placar, mas o volume de jogo não foi convertido para a meta adversária.

Com isso, quem acabou saindo na frente do placar, foi a Udinese aos 40 minutos, com Samardzic, que chutou fraco de fora da área, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro Sommer, que apenas observou a finalização morrer no fundo da redes.

Na volta para a segunda etapa, a Internazionale voltou com uma pressão mais consistente e teve um gol mal anulado pelo lateral-esquerdo Carlos Augusto, que completou o cruzamento para a rede, mas o jogador estava em posição irregular.

De tanto insistir, os Nerazzurris conseguiram o empate aos dez minutos, após o goleiro Okoye, ao sair da área para afastar o cruzamento, atingiu a cabeça de Thuram e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Çalhanoglu foi para a bola, não desperdiçou e deixou tudo igual, 1 a 1.

Após marcar o primeiro gol, a Internazionale permaneceu em cima da Udinese para tentar a virada, mas os visitantes não conseguiam aproveitar as chances, antes do apito final.

No entanto, os visitantes só conseguiram a vitória aos 50 minutos, com Frattesi, que aproveitou a sobra, e, de perna esquerda, dentro da pequena área e empurrou para o fundo das redes do goleiro Okoye.

Próximos compromissos

Para se aproximar do título do Campeonato Italiano, a Internazionale retorna a campo no próximo domingo (15) diante do Cagliari em casa, através da 32ª rodada da competição nacional, às 15h45 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Do mesmo modo, a Udinese vai em busca de recuperação em casa pela Serie A e o desafio dessa vez será contra a Roma, também no mesmo dia, às 13h, no Estádio Friuli.