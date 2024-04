Neste domingo (7), o Manchester United voltou a tropeçar na Premier League, após ficar no empate no clássico contra o Liverpool por 2 a 2, em confronto realizado pela 32ª rodada da competição nacional, no Old Trafford.

Com o resultado, os Red Devils se mantiveram na sexta colocação nos 49 pontos somados e cada vez mais longe de uma vaga para a próxima edição da Champions League.

Nesse momento, o Manchester United ocupa a zona de classificação para a Conference League e esta há 11 pontos atrás do Tottenham, primeiro time que fecha o G4 da Premier League, através da quarta posição.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Erik Ten Hag também chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória na retomada do Campeonato Inglês, após a Data Fifa.

Durante esse período, o Manchester United acumulou dois empates contra Brentford e Liverpool, além de uma derrota para o Chelsea por 4 a 3, na última quinta-feira, no Stamford Bridge.

Em contrapartida, a última vez em que os Red Devils conseguiram vencer na Premier League, foi para o Everton por 2 a 0 no dia 9 de março, através da 28ª rodada da competição nacional.

Antes de tudo, o Manchester United também despachou o Liverpool nas quartas de final da FA Cup, ao derrotar o arquirrival por 4 a 3 ainda na prorrogação, após buscar o empate ainda na etapa regulamentar.

Pela semifinal da Copa da Inglaterra, os Red Devils vão enfrentar o Coventry City nas semifinais, com data marcada para o dia 21 de abril, às 11h30 (horário de Brasília), na Ricoh Arena.

Enquanto pela Premier League, o Manchester United vai em busca de recuperação contra o Bournemouth no próximo sábado (13), às 13h30 (horário de Brasília), pela 33ª rodada da competição nacional, no Vitality Stadium.

Manchester United terá desfalques na defesa contra o Bournemouth neste fim de semana pela Premier League

Para essa partida, o técnico Erik Ten Hag terá que lidar com os desfalques dos zagueiros Lisandro Martínez e Victor Lindelöf e dos laterais Luke Shaw e Tyrell Malacia, que seguem lesionados e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Manchester United também não vai contar com o atacante Anthony Martial, que ainda está no departamento médico e está fora da partida contra o Bournemouth no próximo sábado.

Por outro lado, os Red Devils aposta na boa fase do meio-campista Bruno Fernandes, que vem sendo fundamental para o clube nos últimos jogos da Premier League.