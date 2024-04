Após derrotar o Union Berlin por 1 a 0 no último sábado, o Bayer Leverkusen está há um grande passo de conquistar a Bundesliga e o próximo desafio será contra o Werder Bremen no domingo (14), às 12h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada, na BayArena.

Dessa forma, os comandados de Xabi Alonso também viram o Bayern de Munique, vice-líder do Campeonato Alemão, ser derrotado de virada para o Heidenheim por 3 a 2, após abrir 2 a 0 ainda na primeira etapa.

Agora, caso que vença o Werder Bremen no próximo fim de semana, o Bayer Leverkusen garante o título inédito da Bundesliga, com cinco rodadas de antecedência.

Na tabela de classificação do Campeonato Alemão, os Werkself se mantém firmes na liderança isolada com 76 pontos somados em 28 partidas, incluindo 24 vitórias, quatro empates e nenhuma derrota.

Com os resultados na última rodada, o Bayer Leverkusen também está há 16 pontos de vantagem na ponta, em relação a Bayern de Munique e Stuttgart, seus principais concorrentes na luta pelo título.

Caso que conquiste a taça no domingo, os leões devem quebrar um tabu de quase 31 anos sem um título oficial, a última conquista foi na temporada 1992/93, quando venceu a Copa da Alemanha.

Dessa forma, o Bayer Leverkusen é o único time do futebol europeu, que ainda não perdeu nesta atual temporada, num total de 41 jogos de invencibilidade, com 36 vitórias e apenas cinco empates.

Além disso, os Werkself também estão na final da Copa da Alemanha, após vencerem o Fortuna Düsseldorf de goleada por 4 a 0 nas semifinais e terão pela frente o Kaisersleutern, em jogo único no dia 25 de maio.

Antes de enfrentar o Werder Bremen, o Bayer Leverkusen ainda vai encarar o West Ham nas quartas de final da Europa League, com datas marcadas para os dias 11 e 18 deste mês, incluindo jogos de ida e volta.

No entanto, os leões já estão classificados para a próxima edição da fase de grupos da UEFA Champions League, através do Campeonato Alemão.

Bayer Leverkusen terá apenas dois desfalques para enfrentar o West Ham nesta quinta-feira pela Europa League

Diante do West Ham, o técnico Xabi Alonso deverá escalar o Bayer Leverkusen com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta quinta-feira pela Europa League.

Em contrapartida, os Werkself terão que lidar com os desfalques do lateral-direito Arthur e do atacante Adam Hlozek, que seguem lesionados e sem previsão de retorno aos gramados.