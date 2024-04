Após derrota para o Stuttgart por 1 a 0 no último fim de semana pela Bundesliga, o Borussia Dortmund agora muda o foco nas quartas de final da Champions League diante do Atlético de Madrid nesta quarta-feira (10), às 16h (horário de Brasília), no Cívitas Metropolitano.

Dessa forma, o clube aurinegro conseguiu sua classificação para a fase de mata-mata do torneio da UEFA, após eliminar o PSV Eindhoven nas oitavas de final, pelo placar agregado de 3 a 1, incluindo ida e volta.

Além disso, o Borussia Dortmund também terminou em primeiro lugar no Grupo F, com 11 pontos conquistados e oito a mais que o Paris Saint-Germain, que acabou ficando em segundo lugar na chave.

No entanto, os aurinegros só tiveram apenas uma derrota nesta atual edição da Champions League, que foi justamente contra os próprios franceses por 2 a 0, no Parc des Princes.

Diante do Atlético de Madrid, o técnico Edin Terzic deverá escalar o Borussia Dortmund com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição nesta quarta-feira.

Para o setor de ataque, os aurinegros apostam muito na boa fase de Karim Adeyemi e Marco Reus, que são os artilheiros do time alemão na Champions League, com dois gols cada.

Enquanto na defesa, o Borussia Dortmund terá o retorno de Nico Schlotterbeck que volta à zaga ao lado de Mats Hummels, após cumprir suspensão no jogo de volta das oitavas de final contra o PSV Eindhoven, pelo acúmulo de cartões amarelos.

Antes de enfrentar os espanhóis, o clube aurinegro teve sua sequência de invencibilidade quebrada pelo Stuttgart no Campeonato Alemão, após vencer o arquirrival Bayern de Munique por 2 a 0 no Der Klassiker, na Allianz Arena.

Durante esse período, o Borussia Dortmund obteve cinco vitórias consecutivas, somando todas as competições, incluindo Bundesliga e Champions League.

Em contrapartida, o último revés do Dortmund havia sido contra o Hoffenheim por 3 a 2, no dia 25 de fevereiro, através da 23ª rodada do Campeonato Alemão, em pleno Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund segue sem poder contar com Bensebaini e Kamara contra o Atlético de Madrid na Champions League

Para esse confronto, o técnico Edin Terzic terá que lidar com apenas dois desfalques e tratam-se do lateral-esquerdo Ramy Bensebaini e do volante Abdoulaye Kamara, que estão no departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Borussia Dortmund não sabe se vai poder contar com o atacante Donyell Malen, que ainda se recupera de um problema muscular e segue como dúvida para enfrentar o Atlético de Madrid.