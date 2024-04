Milan busca chegar ao nono jogo seguido sem perder na temporada

Após derrotar o Lecce por 3 a 0 no último sábado pelo Calcio, o Milan entra em campo novamente nesta quinta-feira (11) e dessa vez para enfrentar a Roma, pelo confronto de ida das quartas de final da Europa League, às 16h (horário de Brasília), no San Siro.

Dessa forma, os Rossoneri se classificaram para os mata-mata do torneio da UEFA, após eliminar o Slavia Praga nas oitavas de final, pelo placar agregado por 7 a 3, incluindo ida e volta.

Pela Europa League, o Milan entrou nos playoffs da competição continental, após terminar em terceiro lugar na fase de grupos da Champions League.

No entanto, os Rossoneri não decepcionaram e levararam a melhor sobre o Rennes na segunda fase e avançaram para as oitavas de final do torneio continental.

Diante da Roma, o Milan também busca chegar ao seu nono jogo consecutivo sem derrota na temporada, em caso de vitória sobre o arquirrival italiano nesta quinta-feira.

Durante esse período, os Rossoneros acumularam oito vitórias e apenas um empate, somando todas as competições, incluindo Campeonato Italiano e Europa League.

Em contrapartida, o último revés dos comandados de Stefano Pioli, foi justamente para o Monza por 4 a 2 no dia 18 de fevereiro, através da 25ª rodada do Calcio, além de uma derrota para o próprio Rennes por 3 a 2 no jogo de volta dos playoffs do torneio da UEFA.

Além disso, Milan e Roma também já se enfrentaram duas vezes na atual temporada do Campeonato Italiano e ambos buscam sair em vantagem para poder encaminhar sua classificação às semifinais da Europa League.

Nos últimos jogos, os Rossoneri levaram a melhor sobre os Giallorossi em ambas as ocasiões, incluindo uma vitória por 3 a 1 no San Siro, já em 2024, que foi o ponto culminante para a demissão do técnico José Mourinho do time romanista.

Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor de Bayer Leverkusen ou West Ham, que se enfrentam em outra chave das quartas de final da competição continental.

Milan terá apenas três baixas contra a Roma pelas quartas de final da Europa League

Para essa partida, o técnico Stefano Pioli terá que lidar com os desfalques dos zagueiros Pierre Kalulu e Malick Thiaw e do meio-campista Tommaso Pobega, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Milan deve entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição nesta quinta-feira.