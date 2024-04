Em principal desafio da carreira, Welton Júnior analisa temporada pelo Paços de Ferreira

Após alcançar os melhores números da carreira na temporada passada atuando pelo Felgueiras quando balançou as redes rivais em nove oportunidades, o brasileiro Welton Júnior aceitou desde então aquele que está sendo o seu maior desafio como profissional.

O meia com passagem pelo Remo trocou de casa em Portugal e defende agora a camisa do Paços de Ferreira. Clube que faz parte da segunda principal divisão lusitana e por quem conta com seis participações em gol (dois tentos anotados e quatro assistências) na época atual. Diante disso, o meio-campista faz um balanço da experiência tida até agora na sua primeira disputa na LigaPro.

"Esta temporada tem sido especial e positiva para mim, por estar ajudando a equipe com minhas atuações, gols e assistências. A diferença (nesta divisão) se nota na qualidade e intensidade, que é maior que nas divisões inferiores", explicou.

Foto: Divulgação

Presença frequente na equipe do Paços de Ferreira ao ter participado de 27 das 28 rodadas da segunda divisão portuguesa, o brasileiro ainda ressalta quais são as suas expectativas para os confrontos que se aproximam.

"Espero continuar a ajudar a equipe nesses últimos jogos com boas atuações. Sempre com vontade de vencer e de fazer o melhor pelos meus companheiros", afirmou o atleta natural de Marabá (PA). Atual sexto colocado na tabela de classificação, com 43 pontos conquistados, o Paços de Ferreira volta a campo no fim de semana. O time dirigido por Ricardo Silva recebe a visita do Nacional, da Ilha da Madeira.