Atlético de Madrid vence Dortmund e sai em vantagem nas quartas da Champions

Nesta quarta-feira (10), o Atlético de Madrid levou a melhor sobre o Borussia Dortmund e venceu os alemães pelo placar de 2 a 1, no confronto de ida das quartas de final da UEFA Champions League, no Cívitas Metropolitano.

Os gols da partida foram marcados por Rodrigo De Paul e Samuel Lino para os Colchoneros, enquanto Sébastien Haller descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Atlético de Madrid precisa pelo menos de um empate simples no tempo normal para se classificar às semifinais da Champions League.

Por outro lado, o Borussia Dortmund terá que vencer o jogo de volta no máximo por dois gols de diferença para avançar de forma direta à próxima fase do torneio da UEFA.

Em caso de triunfo por um gol, a partida irá para a prorrogação e, se o empate no agregado persistir, a vaga será decidida nas penalidades máximas.

O jogo de volta entre as duas equipes acontece no dia 16 de abril, numa terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor de Barcelona e PSG, que se enfrentam em outra chave das quartas de final da Champions também no mesmo dia.

Durante a etapa inicial, o Atlético de Madrid abriu o placar logo aos quatro minutos com De Paul, que aproveitou aproveitou a falha do goleiro Kobel e do lateral Maatsen, que saíram jogando errado, e o argentino estufou a rede para fazer 1 a 0.

Após o primeiro gol, os donos da casa chegaram perigo com Witsel, que tentou um cruzamento dentro da área, mas o suiço se redmiu do erro e espalmou a bola para a linha de fundo.

No entanto, os colchoneros voltaram a marcar aos 32, em outra falha da defesa alemã e dessa vez com Samuel Lino, que recebeu passe açucarado de Griezmann para ampliar a vantagem do time colchonero.

Antes do intervalo, o Dortmund só teve duas boas oportunidades com Maatsen e Jadon Sancho, mas sem conseguir descontar.

Na volta para o segundo tempo, a equipe alemã voltou mais ligada, mas só que demorou para transformar a posse de bola em finalizações.

Por outro lado, o Atlético de Madrid quase decretou a vitória aos 30 minutos, com Samuel Lino, mas Kobel fez um milagre e evitou o terceiro gol.

Até que aos 36, o Dortmund conseguiu descontar com Haller, que aproveitou a falha do zagueiro Molina e a bola sobrou para o atacante para finalizar no canto direito de Oblak.

Nos minutos finais, os alemães ainda acertaram duas bolas no travessão do Atlético de Madrid, primeiro com Bynoe-Gittens e depois com Brandt.

Próximos compromissos

Para manter o embalo nos últimos jogos, o Atlético de Madrid retorna a campo neste sábado (13) e o desafio dessa vez será contra o Girona, às 9h30 (horário de Brasília), pela 31ª rodada de LaLiga, no Cívitas Metropolitano.

Do mesmo modo, os aurinegros vão em busca de recuperação na Bundesliga, diante do xará Mönchengladbach, também no mesmo dia, mas só que um pouco mais tarde, às 10h30, através da 29ª rodada, no Borussia-Park.