Bayer Leverkusen tenta chegar ao 42º jogo sem derrota com Xabi Alonso

Para sonhar com um título nesta temporada, o Bayer Leverkusen entra em campo novamente nesta quinta-feira (11) e o desafio dessa vez será contra o West Ham, às 16h (horário de Brasília), pelo confronto de ida das quartas de final da Europa League, na BayArena.

Antes de avançar de fase, o Werkself quase viram sua invencibilidade na temporada irem para o espaço, mas o poder de reação dos alemães foi incrível e os comandados de Xabi Alonso lutaram até o fim para buscar o resultado contra o Qarabag nas oitavas de final.

No entanto, o Bayer Leverkusen também possui a chance de conquistar a tríplice coroa em 2023/24, com um passo de ser campeão na Bundesliga na próxima rodada e de levantar o título da Copa da Alemanha na final contra o Kaiserslautern.

Na tabela de classificação do Campeonato Alemão, os leões se mantém firmes na liderança com 76 pontos somados, restando seis rodadas para o fim da competição nacional.

Dessa forma, o Bayer Leverkusen pode se tornar campeão inédito da Bundesliga ainda neste domingo contra o Werder Bremen em caso de vitória e com isso precisa torcer por um tropeço do Bayern de Munique, que ainda enfrenta o Colônia nesta rodada.

Diante do West Ham, a equipe de Xabi Alonso e cia busca chegar ao seu 42º jogo de invencibilidade na temporada, somando todas as competições, incluindo Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Europa League.

Além disso, o Bayer Leverkusen é o único clube das cinco principais ligas europeias, que ainda não foi derrrotado em 2023/24, num total de 36 vitórias e apenas cinco empates em 41 jogos disputados até o momento.

O clube não conquista títulos desde a temporada 1992/93, quando venceu a Copa da Alemanha, além de um troféu da Europa League em 1987/88.

Bayer Leverkusen terá apenas três desfalques contra o West Ham nesta quinta-feira pela Europa League

Para essa partida, o técnico Xabi Alonso terá que lidar com os desfalques do lateral-direito Arthur e do atacante Adam Hlozek, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Bayer Leverkusen também não vai poder contar com o volante Noah Mbamba, que sequer foi regularizado pela UEFA para a disputa da Europa League, após defender o Club Brugge na competição continental.