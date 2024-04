Real Madrid não deve continuar com Joselu na próxima temporada

De olho na próxima temporada, o Real Madrid agora se prepara para perder um de seus jogadores no mercado da bola e trata-se do atacante Joselu, que está na mira do futebol inglês e não deve ter seu contrato renovado com o clube merengue.

Segundo a imprensa espanhola, o Manchester United é o principal interessado na contratação do jogador de 34 anos na próxima janela de transferências do verão europeu.

Com a possível saída de Joselu, o Real Madrid deverá contar com Kylian Mbappé, que deve se despedir do Paris Saint-Germain ainda no final desta temporada.

Além do astro francês, o brasileiro Endrick, que está saída do Palmeiras no final do primeiro semestre, também se juntará ao elenco principal dos merengues, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.

Dessa forma, com as chegadas badaladas, Joselu deverá perder espaço no Real Madrid e o atacante só tem mais dois anos de contrato com o clube espanhol, até o dia 30 de junho de 2024.

Para o setor de ataque, os merengues ainda contam com Vinícius Júnior e Rodrygo, que são as principais armas ofensivas do time madrilenho na temporada, ao lado do meio-campista Jude Bellingham, que é o artilheiro da equipe com 20 gols marcados.

Após se destacar pelo Espanyol na última temporada, Joselu foi contratado pelo Real Madrid por empréstimo de um ano e também com opção de compra dos direitos econômicos no final de 2023/24.

No entanto, o experiente atacante não conseguiu se firmar entre os titulares no Santiago Bernabéu e só marcou apenas 14 gols em 40 partidas disputadas até o momento pelo clube merengue, somando todas as competições.

Real Madrid segue sem poder contar com Courtois e Alaba para enfrentar o Mallorca neste sábado em LaLiga

Diante do Mallorca, o técnico Carlo Ancelotti segue sem poder contar com o goleiro Thibaut Courtois e o zagueiro David Alaba, que ainda estão se recuperando de lesões no departamento médico e não devem mais atuar pelo Real Madrid no final desta temporada.

Em contrapartida, os merengues devem entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição neste sábado (13), às 13h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, antes de enfrentar o Manchester City, no jogo de volta das quartas de final da Champions League.