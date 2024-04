Arsenal mantém sequência invicta em casa na Champions League

Na última terça-feira (9), o Arsenal só ficou apenas no empate contra o Bayern de Munique por 2 a 2 em casa, pelo confronto de ida das quartas de final da UEFA Champions League, no Emirates Stadium, em Londres.

Para avançar às semifinais do torneio da UEFA, os Gunners precisam apenas de uma vitória simples no tempo normal, no duelo de volta entre as duas equipes, que acontece na próxima quarta-feira (17), na Allianz Arena.

No entanto, em caso de empate no tempo normal, a decisão será definida na prorrogação ou nos pênaltis, se o resultado persistir e não houver vencedor.

Quem passar desse confronto, terá pela frente Manchester City e Real Madrid, que se enfrentam em outra chave das quartas de final da Champions League também no mesmo dia.

Mesmo com o empate, o Arsenal também manteve sua sequência invicta como mandante pelo torneio da UEFA e segue vivo em busca do título inédito da principal competição de clubes da Europa.

Durante esse período, os comandados de Mikel Arteta conquistaram cinco vitórias, somando todas as fases na Champions League em seus domínios, além de um empate contra o Bayern de Munique nesta terça-feira, após sair em desvantagem no placar no primeiro tempo.

Em contrapartida, as únicas derrotas dos Gunners na competição continental foram justamente para o Lens por 2 a 1 na fase de grupos e para o Porto por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final, todas elas atuando fora de casa.

Além disso, o Arsenal também possui um dos melhores ataques da Champions League com 19 tentos marcados, ao lado do Atlético de Madrid e tendo Gabriel Jesus, Leandro Trossard e Bukayo Saka, como os artilheiros do time londrino na competição com quatro gols cada.

Arsenal busca se manter na liderança da Premier League nesta rodada contra o Aston Villa

Para se manter na liderança da Premier League, o Arsenal retorna a campo no próximo domingo (14) e o desafio dessa vez será contra o Aston Villa, às 12h30 (horário de Brasília), através da 33ª rodada, no Emirates Stadium, restando sete jogos para o fim da competição nacional.

Por outro lado, os Gunners terão que lidar com apenas um desalque e trata-se do zagueiro Jurrien Timber, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e segue sem previsão de retorno aos gramados.