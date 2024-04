Bayer Leverkusen e West Ham medem forças nas quartas da Europa League

Nesta quinta-feira (11), o Bayer Leverkusen recebe o West Ham, pelo duelo de ida das quartas de final da Europa League, que acontece às 16h (horário de Brasília), na BayArena.

Pela fase de grupos do torneio da UEFA, os Werkself avançaram para os mata-mata em primeiro lugar no Grupo H, nos 18 pontos somados e com 100% de aproveitamento.

Nas oitavas de final, o Bayer Leverkusen levou sufoco do Qarabag, mas se classificaram para a próxima fase da Europa League, após buscar empate no jogo de ida por 2 a 2, mas na volta conseguiram uma virada incrível por 3 a 2 no apagar das luzes.

Do mesmo modo, o West Ham terminou na liderança do Grupo A nos 15 tentos, incluindo cinco triunfos e apenas um revés em seis jogos disputados na chave.

Na fase anterior, os ingleses despacharam o Freiburg, após vencer o adversário pelo placar agregado de 5 a 1 nos mata-mata, incluindo duelos de ida e volta.

Quem avançar às semifinais, terá pela frente o vencedor do duelo italiano entre Milan e Roma, que medem forças em outra chave das quartas de final da Europa League.

Como chega o Bayer Leverkusen

Invicto há 41 jogos na temporada, o Bayer Leverkusen é o único time que ainda não foi derrotado em 2023/24, sob o comando do técnico Xabi Alonso, num total de 36 vitórias e apenas cinco empates, somando todas as competições, incluindo Bundesliga, Copa da Alemanha e Europa League.

Dessa forma, os Werkself também lideram o Campeonato Alemão de forma isolada com 76 pontos somados e estão cada vez mais próximo do título inédito, restando seis rodadas para o fim da competição nacional.

Diante do West Ham, o Bayer Leverkusen terá que lidar com os desfalques de Arthur, Nathan Tella e Adam Hlozek, que ainda estão machucados e ficam de fora da partida desta quinta-feira.

Como chega o West Ham

Por outro lado, o West Ham vem fazendo uma campanha razoável na Premier League e ocupa a sétima colocação nos 48 pontos somados, fora da zona de classificação para as competições europeias.

No último fim de semana, o clube londrino venceu o Wolverhampton por 2 a 1, em duelo realizado, através da 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Para esse duelo, o técnico David Moyes não vai poder contar com Alphonse Areola e Jarrod Bowen que seguem lesionados, além de Edson Álvarez, que cumpre suspensão.

Prováveis escalações

Bayer Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah e Hinacapié; Frimpong, Xhaka, Andrich e Álex Grimaldo; Wirtz e Adli; Schick. Técnico: Xabi Alonso

West Ham: Fabianski; Coufal, Mavropanos, Zouma e Emerson Palmieri; Soucek, Ward-Prowse, Bowen, Lucas Paquetá e Kudus; Antonio. Técnico: David Moyes.