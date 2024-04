Leverkusen vence West Ham e abre vantagem nas quartas da Europa League

Nesta quinta-feira (11), o Bayer Leverkusen manteve sua boa fase na temporada, ao derrotar o West Ham por 1 a 0, em confronto realizado pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League, na BayArena.

Os gols da partida foram marcados por Jonas Hofmann e Victor Boniface, ainda no final da segunda etapa.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen precisa de um empate simples ou pode até perder por um gol de diferença para se classificar às semifinais da Europa League.

Dessa forma, os comandados de Xabi Alonso também chegaram ao seu 42º jogo seguido sem perder na temporada, incluindo 37 vitórias e apenas cinco empates, somando todas as competições.

Por outro lado, o West Ham terá que vencer por três gols de diferença diante de seus torcedores para avançar de forma direta à próxima fase da Europa League.

Em caso de triunfo por dois gols, a partida irá para a prorrogação e, se o empate no agregado persistir, a vaga será definida nas penalidades máximas.

O jogo de volta entre as duas equipes acontece no dia 18 de abril, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra.

Quem passar dessa chave, terá pela frente o classificado de Milan e Roma, que se enfrentam em outra chave das quartas de final da Europa League também no mesmo dia.

Hofmann e Boniface marcam os gols da vitória do Bayer Leverkusen sobre o West Ham na segunda etapa

Mesmo atuando fora de casa, o West Ham tentou surpreender os alemães aos nove minutos, com Michail Antonio, que puxou contra-ataque e tocou para Kudus, que chegou de trás batendo cruzado para a boa defesa de Kovac.

No entanto, o Bayer Leverkusen começou respondendo aos 18 minutos, com o lateral-esquerdo Grimaldo, que recebeu passe e chutou forte, mas Fabianski se esticou todo e espalmou a bola para escanteio.

Onze minutos depois, os donos da casa tiveram mais uma chance e dessa vez com Schick, que recebeu passe pela esquerda, mas bateu em cima do goleiro polaco, que estava num dia inspirado.

Na volta para o segundo tempo, o Bayer Leverkusen se manteve superior e chegou novamente com perigo aos 25 minutos e outra vez com o tcheco, que recebeu cruzamento pela esquerda, mas Fabianski tirou com a ponta dos pés.

Após muita pressão, os Werkself abriram o placar aos 39 minutos, com Hofmann, que pegou a sobra na área adversária e finalizou forte para fazer 1 a 0, tirando os alemães do sufoco.

Antes do apito final, o Leverkusen decretou a vitória aos 45 e dessa vez com Boniface, que subiu alto para desviar de cabeça e marcar o segundo gol dos alemães.

Próximos compromissos

Para conquistar o título inédito da Bundesliga, o Bayer Leverkusen retorna a campo neste domingo (14) diante do Werder Bremen, às 12h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada, na BayArena.

Do mesmo modo, o West Ham vai em busca de recuperação contra o Fulham pela Premier League, também no mesmo dia, às 10h30, através da 33ª rodada, no Estádio Olímpico de Londres.