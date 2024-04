City goleia Luton e reassume a liderança da Premier League

Neste sábado (13), o Manchester City fez seu dever de casa na Premier League, ao golear Luton Town por 5 a 1, em confronto realizado pela 33ª rodada da competição nacional, no Etihad Stadium.

Os gols da partida foram marcados por Daiki Hashioka (contra), Mateo Kovačić, Erling Haaland, Jérémy Doku e Joško Gvardiol para os Citzens, enquanto Ross Barkley descontou a favor dos visitantes.

Com o resultado positivo, o Manchester City também reassumiu a liderança da Premier League e chegando aos 72 pontos conquistados.

Dessa forma, os comandados de Pep Guardiola agora torcem por tropeços de Arsenal e Liverpool, seus principais concorrentes na luta pelo título do Campeonato Inglês.

Por outro lado, o Luton Town segue afundado na zona de rebaixamento da Premier League nos 25 pontos somados, através da 18ª colocação.

Manchester City goleia Luton Town e se mantém vivo na luta pelo tetracampeonato da Premier League

Mesmo atuando em casa, o Manchester City comecou em cima e logo abriu o placar aos dois minutos, com Haaland, que recebeu na área, acertou um lindo voleio e acabou batendo rosto de Hashioka, que jogou contra as próprias redes.

Na volta para o segundo tempo, os Citzens ampliaram sua vantagem no marcador aos 18 minutos e dessa vez com Kovačić, que pegou de primeira e fez um golaço para fazer 2 a 0, após jogada ensaiada de escanteio pela esquerda.

Incansável, o Manchester City se manteve superior e chegou ao terceiro gol aos 30, após Doku ser derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti para o City. Na cobrança, Haaland não desperdiçou e balançou as redes mais uma vez.

Mesmo em desvantagem no placar, o Luton Town ainda descontou com Barkley, que aproveitou o erro na saída de bola do brasileiro Matheus Nunes e bateu cruzado de esquerda para vencer o goleiro Ederson.

No entanto, o City não se intimidou com o gol sofrido e voltou a marcar aos 42 minutos, com Doku, que recebeu passe de Gvardiol, fez fila na defesa adversária, ao driblar dois marcadores e bateu colocado para fazer o quarto tento dos donos da casa.

Antes do apito final, os comandados de Pep Guardiola ainda construíram a goleada aos 48 minutos e dessa vez com Gvardiol, que acertou um lindo chute de fora da área, a bola ainda morreu no ângulo, para anotar o último gol do City na partida.

Próximos compromissos

Antes de entrar em campo pela Premier League, o Manchester City retorna a campo nesta quarta-feira (17), contra o Real Madrid, às 16 (horário de Brasília), pelo confronto de volta das quartas de final da Champions League, no Etihad Stadium.

Em contrapartida, o Luton Town vai em busca de recuperação no Campeonato Inglês e o desafio dessa vez será diante do Brentford, no próximo sábado (20), às 11h, no Kenilworth Road.